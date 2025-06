Xiaomi, questo smartphone top è da compare subito: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stavi pianificando l’acquisto di un nuovo smartphone, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon trovi il Redmi Note 14 Pro, ultima versione della famiglia di smartphone Xiaomi, in offerta con uno sconto del 36% che fa risparmiare più di 150 euro su quello di listino. Si tratta di una super occasione essendo il minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La scheda tecnica del Redmi Note 14 Pro ha tutto quello che cerchi in un telefono in questo range di prezzo. Schermo AMOLED CrystalRes con risoluzione 1,5K (superiore al FullHD), processore MediaTek super prestazionale, fotocamera principale da ben 200 megapixel e batteria a lunga autonomia. Un telefono completo che vale molto più di quanto lo paghi e che solo per oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima. Approfittane subito.

Redmi Note 14 Pro

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Note 14 Pro: prezzo, offerta e sconto

Da oggi lo smartphone Redmi Note 14 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 285,99 euro con uno sconto del 36% che ti fa approfittare del minimo storico. Acquistandolo oggi risparmi più di 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo telefono Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro: le caratteristiche tecniche

Ridurre il Redmi Note 14 Pro a semplicemente "è uno smartphone realizzato da Xiaomi" è riduttivo. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa fascia di prezzo e gran parte del merito è delle componenti tecniche e delle tecnologie presenti a bordo.

Lo smartphone del colosso cinese è equipaggiato con un display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FullHD. Refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo molto fluido con le app social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore di ultima generazione MediaTek 7300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso presente su dispositivi molto più costosi. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 20 megapixel. Un sistema versatile che dà grandi soddisfazioni in ogni occasione, anche quando c’è poca luca. Il merito è degli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale per migliorare la qualità delle foto e dei video.

La batteria da 5110 mAh è una sicurezza e puoi utilizzare il telefono per tutto il giorno senza troppi pensieri. Per finire, lo smartphone è dotato anche di alcuni strumenti di intelligenza artificiale molto utili nella vita di tutti i giorni. Il merito è della presenza di Gemini, l’ultima tecnologia AI sviluppata da Google.

Redmi Note 14 Pro