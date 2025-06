Xiaomi, questo smartwatch lowcost è da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Per acquistare uno smartwatch con tante funzioni e che sia un fedele compagno nella vita di tutti i giorni non bisogna spendere cifre esagerate. Basta conoscere le giuste offerte e aspettare il momento giusto. Momento che arriva oggi grazie all’ottima offerta disponibile su Amazon per il Redmi Watch 4, orologio smart realizzato dal brand di Xiaomi e dotato di tante funzionalità uniche e molto utili. A catturare l’attenzione è la promo speciale che trovi oggi: grazie allo sconto del 40% lo paghi meno di 60 euro e approfitti del minimo storico. Se non vuoi spendere più di 100 euro per il nuovo orologio da mettere al polso, questa è l’offerta che fa per te.

Il Redmi Watch 4 ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere. Schermo molto ampio e che ti mostra tutte le info di cui hai bisogno (tra cui la frequenza cardiaca e i passi effettuati), monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica, con più di 150 allenamenti supportati e una batteria che può durare fino a 20 giorni. Uno smartwatch completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima: approfittane immediatamente.

Ecco un’occasione che non bisogna farsi scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi Watch 4 a un prezzo di soli 59,99 euro grazie allo sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi pochissimo. Oltre a essere il minimo storico è anche il migliore prezzo di tutto il web, a cui aggiungere le garanzie assicurate dal sito di e-commerce.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare fino in fondo tutte le funzionalità di questo orologio economico di Xiaomi.

Redmi Watch 4: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità di Xiaomi con la qualità assicurata da Redmi. Un connubio vincente come dimostra il Redmi Watch 4, ultima versione dello smartwatch del brand cinese. Un orologio smart con un design che ricorda l’Apple Watch e con tante funzioni avanzate che lo rendono uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Il Redmi Watch 4 si caratterizza per un display AMOLED da 1,97 pollici ad alta luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Hai anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces disponibili.

Passando alle funzionalità, lo smartwatch di Xiaomi è il miglior assistente che puoi avere nella vita di tutti i giorni. Monitora in tempo reale il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Dotato anche di un monitoraggio del sonno intelligente che ti mostra un report su come hai riposato durante la notte. Presente anche una funzione che tiene sotto controllo lo stress e per le donne c’è il monitoraggio del ciclo.

Per gli amanti dello sport c’è un’ampia scelta di allenamenti. Sono più di 150 le modalità sportive supportate dall’orologio e per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti mostrano i miglioramenti nel tempo. Essendo anche impermeabile lo puoi utilizzare in piscina o al mare. Il chip GNSSS supporta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione per rilevare con più precisione la tua posizione.

Puoi collegare lo smartwatch con lo smartphone e ricevere messaggi e chiamate in entrata direttamente sul polso. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 20 giorni: ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

