Redmi Note 14, il prezzo su Amazon è piccolissimo: affare del giorno

Redmi Note 14 è il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone economico. Lanciato sul mercato da qualche mesi, è diventato in poco tempo uno dei telefoni più acquistati, anche grazie al prezzo di lancio aggressivo. Prezzo che oggi diventa stracciato grazie all’offerta disponibile su Amazon che ti fa approfittare del minimo storico. Il Redmi Note 14, infatti, è disponibile con uno sconto mai visto prima e lo paghi meno di 130 euro, una cifra alla portata di tutti. Una promo lampo che non devi farti scappare: le scorte sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Lo smartphone economico di Xiaomi (Redmi è un brand del colosso cinese) è una delle migliori soluzione che puoi trovare oggi in questa fascia di prezzo. Ha tutto quello che richiedi a un telefono lowcost: schermo grande e con risoluzione elevata, un buon processore che supporta le principali applicazioni, una fotocamera principale da ben 108 megapixel che permette di scattare immagini perfette e una batteria con cui puoi coprire anche due giorni. Non approfittare di questa occasione sarebbe un grossissimo errore.

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo alla portata di tutti per il Redmi Note 14. Da oggi lo smartphone economico di Xiaomi è in promo con uno sconto del 24% e lo paghi solamente 128 euro. Se si prende in considerazione il prezzo di lancio (199,90 euro), lo sconto diventa molto più elevato e risparmi più di 70 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Le scorte dello smartphone stanno per terminare, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine) e per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Smartphone dalle enormi potenzialità, soprattutto grazie al prezzo a cui è lo trovi oggi. Il Redmi Note 14 è in assoluto uno dei migliori telefoni che puoi trovare in questa fascia di prezzo. E non stiamo esagerando: per capirlo basta analizzare la scheda tecnica nel dettaglio.

Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display. Xiaomi ha optato per uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente come i social e i videogame. Il pannello ha ricevuto anche la certificazione per la protezione degli occhi: non affatica la vista anche dopo un uso prolungato. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Il merito è delle scelte di Xiaomi: nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel, supportato da una fotocamera macro da 2 megapixel e da una di profondità sempre da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 20 megapixel. Non finisce qui: hai a disposizione anche uno zoom lossless 3x. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale e di Gemini AI che ti permette di scattare immagini di ottima qualità in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la super batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica rapida che ti permette di utilizzare il telefono anche per due giorni.

