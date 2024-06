6 titoli da vedere su NOW a luglio 2024

Fonte foto: Apple TV+

Nuove serie tv, ma anche nuove stagioni di storie già amate dal pubblico, sono in arrivo a luglio 2024 su Sky e in streaming su NOW. Una delle novità è ad esempio Lezioni di chimica, dal 3 luglio su Sky Serie e in streaming su NOW. Tratta dall’omonimo romanzo di Bonnie Garmus, si tratta di un dramma avvincente con protagonista Elizabeth Zott, (interpretata da Brie Larson) nei panni di una scienziata che cerca di farsi strada nel mondo maschilista degli anni Cinquanta.

Ecco gli altri titoli da non perdere nelle prossime settimane.

Quando esce la seconda stagione di Transplant

Bashir “Bash” Hamed (interpretato da Hamza Haq) continua il percorso per ricostruire la sua vita a Montréal nelle nuove puntate di Transplant: la seconda stagione esce infatti il 2 luglio in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW.

Bash lavora senza sosta per dimostrare il proprio valore come medico nello York Memorial Hospital, ma intanto deve affrontare le difficoltà burocratiche e personali connesse all’ottenimento della cittadinanza canadese e anche alcune complesse dinamiche con i colleghi che mettono alla prova la sua determinazione.

La trama di Helgoland 513

Seria tv drammatica e post-apocalittica creata da Robert Schwentke, Helgoland 513 è ambientata nel 2034, dopo una pandemia globale. L’isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventato l’ultimo rifugio sicuro per l’umanità, ma può ospitare solo 513 persone che tra l’altro vivono in una società totalitaria e iper controllante che si basa su un sistema di crediti sociali.

Mentre una forza pericolosa si prepara a invadere Helgoland, che diventa sempre più vulnerabile per via delle tensioni sociali interne, il medico Marek cerca disperatamente di trovare un vaccino per porre fine alla pandemia e salvare la sua famiglia. La serie arriva il 19 luglio in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW.

La seconda stagione di FBI International

Il 21 luglio su Sky Investigation e in streaming su NOW arriva invece la seconda stagione di FBI International, lo spin-off del franchise ideato da Dick Wolf che racconta nello specifico le vicende dell’International Fly Team, divisione dell’FBI con sede a Budapest.

Nei nuovi episodi la squadra guidata da Scott Forrester lavorerà su ventidue nuovi casi che, come sempre, riguardano esclusivamente i cittadini statunitensi che si trovano in varie parti del mondo.

Slow Horses in streaming

Dopo il debutto su Apple TV+, dal 25 luglio la serie tv Slow Horses (nella foto) con il premio Oscar Gary Oldman arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Lo spy thriller ha come protagonista Jackson Lamb, capo del dipartimento di riserva dell’MI5: chiamata Slough House, questa unità riunisce gli agenti dell’intelligence britannica che hanno commesso errori e sono stati dunque “demansionati”.

La seconda stagione di Gentleman Jack

Gentleman Jack, co-produzione HBO e BBC ideata dalla sceneggiatrice e produttrice Sally Wainwright, torna con la seconda stagione dal 31 luglio su Sky Serie e in streaming su NOW.

La trama della serie tv ha come protagonista Anne Lister (interpretata da Suranne Jones), una proprietaria terriera inglese del XIX secolo che nella nuova stagione si traferisce insieme ad Ann (Sophie Rundle) a Shibden Hall. Le due sono determinate a vivere come una coppia sposata, unendo i loro averi: la loro relazione è però vista come pericolosa e provocatoria dall’alta società del tempo.