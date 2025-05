Da The Book of Boba Fett ad Andor, ecco le serie tv ambientate nell’universo di Star Wars da vedere in streaming

Preparate i popcorn, prendente possesso del telecomando e mettetevi comodi sul divano: è arrivato il momento di celebrare lo Star Wars Day 2025. Anche quest’anno, infatti, il 4 maggio è una data speciale per gli appassionati della saga creata da George Lucas. Al di là dei film originali, negli ultimi anni l’universo di Guerre Stellari si è ampliato anche sul piccolo schermo, con titoli che hanno conquistato vecchi e nuovi fan. Ecco allora le serie principali da vedere (o rivedere) proprio in questa giornata speciale, tutte disponibili in Italia in streaming su Disney+.

The Mandalorian, la più amata dagli appassionati

Ideata da Jon Favreau, la serie tv The Mandalorian (che prsegue le avventure di Din Djarin, un solitario cacciatore di taglie mandaloriano che, contro ogni previsione, si lega una piccola e tenera creatura appartenente alla stessa specie di Yoda: Grogu, per tutti Baby Yoda.

La serie è ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Il protagonista è interpretato da Pedro Pascal, noto anche per The Last of Us, ma nel cast ci sono anche Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Katee Sackhoff. La storia della serie tv prosegue nel 2026 con un film.

Ahsoka, il seguito spirituale di Star Wars Rebels

Un altro titolo di punta tra le serie tv ambientate nel mondo di Star Wars è Ahsoka, creata da Dave Filoni. Protagonista della storia è Ahsoka Tano, ex Padawan di Anakin Skywalker, diventata una ribelle indipendente dopo aver abbandonato l’Ordine Jedi.

La serie si svolge parallelamente agli eventi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, e rappresenta un seguito spirituale della serie animata Star Wars Rebels. Rosario Dawson interpreta la protagonista, ma il cast include anche Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo e Ray Stevenson.

Andor, la serie più matura dell’universo di Star Wars

Più “adulta” e politica rispetto alle altre serie del mondo di Guerre Stellari, la serie tv Andor (di cui è appena uscita la seconda e ultima stagione) racconta le origini di Cassian Andor, uno dei protagonisti di Rogue One, qui interpretato da Diego Luna.

Nel corso della storia il personaggio evolve da semplice ladro a figura centrale della Ribellione. La serie, firmata da Tony Gilroy, è ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One e mostra come si costruisce una rivoluzione, tra sacrifici personali e battaglie ideologiche. Nel cast ci sono anche Fiona Shaw, Stellan Skarsgård, Denise Gough e Kyle Soller.

The Book of Boba Fett, il ritorno di una leggenda

Spin-off di The Mandalorian, questa serie si concentra sul leggendario cacciatore di taglie Boba Fett, sopravvissuto al Sarlacc e intenzionato a farsi strada nel mondo criminale di Tatooine.

Uscita tra il 2021 e il 2022, nella serie Temuera Morrison riprende il ruolo del protagonista, con Ming-Na Wen nei panni della letale Fennec Shand. Creata da Jon Favreau, The Book of Boba Fett esplora i retroscena dell’universo criminale galattico, con alcuni episodi che fungono da ponte tra le stagioni di The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi, il ritorno del celebre Maestro Jedi

Terza serie live action nell’universo di Guerre stellari, uscita nel 2022, questa serie tv vede Ewan McGregor nel ruolo del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. La trama è ambientata dieci anni dopo La Vendetta dei Sith, mentre Obi-Wan è braccato dall’Impero si nasconde su Tatooine per vegliare da lontano sul giovane Luke Skywalker.

La serie, diretta da Deborah Chow, vede anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader e introduce nuovi personaggi come la Terza Sorella, interpretata da Moses Ingram.

The Acolyte, per scoprire come tutto è cominciato

Uscita nel 2024, The Acolyte è ambientata circa un secolo prima della saga degli Skywalker, durante l’era dell’Alta Repubblica. La trama racconta l’ascesa del lato oscuro e le crepe nell’Ordine Jedi.

Nel cast spiccano Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Carrie-Anne Moss e Dafne Keen. La regia è affidata a Leslye Headland, già co-creatrice di Russian Doll. La serie non è stata rinnovata per una nuova stagione: sebbene non tutti i fan storici della saga avessero apprezzato questo nuovo titolo, la notizia della cancellazione ha comunque colto di sorpresa una fetta di pubblico.