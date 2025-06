Fonte foto: pixinoo / Shutterstock.com

Per anni Netflix ha sottratto spettatori alla TV tradizionale grazie alla sua ampia offerta on demand. Ma ora la trasformazione si fa ancora più profonda: Netflix non è più soltanto un’alternativa alla televisione, sta diventando essa stessa la televisione. L’accordo appena siglato con l’emittente tv francese TF1 rappresenta un cambio di paradigma: per la prima volta, un grande network europeo utilizzerà la piattaforma Netflix per trasmettere i propri canali, compresi sport in diretta e show popolari.

Lo streaming ha cambiato le abitudini degli spettatori

Negli ultimi dieci anni, il modo di guardare contenuti è radicalmente cambiato. Gli spettatori si sono spostati verso le piattaforme streaming perché offrono comodità, personalizzazione e una vasta scelta di contenuti disponibili in qualsiasi momento.

Questo ha messo in difficoltà la TV lineare, che fatica a trattenere il pubblico e a sostenere i ricavi pubblicitari. Mentre i broadcaster cercavano di lanciare piattaforme proprie, i giganti dello streaming accumulavano spettatori e dati preziosi sulle loro abitudini, diventando sempre più forti e centrali nell’ecosistema mediatico.

Lo storico accordo tra Netflix e l’emittente francese TF1

Si inserisce in questo contesto l’accordo inedito tra Netflix e TF1, la principale emittente commerciale francese. Netflix ospiterà sulla propria piattaforma tutti e cinque i canali lineari del gruppo e oltre 30mila ore di contenuti on demand. Usando la piattaforma della grande N rossa, dunque, gli utenti in Francia potranno accedere a programmi tv popolari di TF1 e a eventi sportivi in diretta, tra cui le partite della nazionale di calcio francese.

Si tratta di un’intesa storica, la prima nel suo genere, che segna un punto di svolta nel rapporto tra piattaforme streaming e televisione tradizionale. Con questo accordo, infatti, Netflix diventa anche un distributore di contenuti live e lineari, una funzione finora riservata alle emittenti classiche.

I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi noti, ma è probabile che includa una condivisione dei ricavi pubblicitari, elemento cruciale per un broadcaster come TF1. La svolta pubblicitaria di Netflix – che non molto tempo fa ha introdotto un abbonamento con pubblicità – rende possibile questo tipo di collaborazione, che fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile.

La TV lineare cede il passo ai colossi dello streaming?

Anche Amazon Prime Video ha introdotto da tempo una sezione dedicata alla Live TV, segno che il confine tra televisione tradizionale e streaming sta diventando sempre più sfumato. L’idea di accedere a canali in diretta tramite piattaforme digitali si sta normalizzando.

Quello con TF1 è però il primo accordo di questo tipo per Netflix: è limitato alla Francia e a un solo network, ma il suo valore è altamente simbolico e lascia intravedere una tendenza, perché da qui Netflix potrebbe candidarsi a diventare l’interfaccia principale attraverso cui gli utenti accedono alla televisione, in tutte le sue forme.

Il futuro potrebbe riservarci proprio questo. La piattaforma di streaming non si limiterebbe più a “rubare tempo” alla TV tradizionale, ma potrebbe inglobarla, diventando un ambiente aggregato in cui diversi canali e servizi coesistono.