3 film appena usciti da vedere oggi su Sky e NOW

L’ultimo film di Martin Scorsese, il prequel di Mad Max e una storia avvincente ambientata in un ospedale alla fine della guerra: ecco i tre nuovi film ora disponibili in streaming

In cerca del prossimo film in compagnia del quale trascorrere una serata tranquilla o un pomeriggio di pioggia? Su Sky e in streaming su NOW il catalogo è vasto, e questo mese si è arricchito con tre nuovi titoli usciti al cinema tra il 2023 e il 2024 e ora disponibili per essere rivisti anche dal divano di casa.

Furiosa: A Mad Max Saga

Tra i film più attesi di febbraio 2025 c’è Furiosa: A Mad Max Saga, disponibile su Sky Cinema da oggi, 24 febbraio 2025. Uscito nel 2024 e diretto da George Miller, il film con Anya Taylor-Joy è ambientato nell’universo post-apocalittico che il pubblico ha già conosciuto nei precedenti film di Mad Max.

Precedenti se si guarda la data di uscita al cinema, in realtà, ma non la linea temporale narrativa. Quinto capitolo del franchise di Mad Max, Furiosa: A Mad Max Saga è in realtà il prequel di Mad Max: Fury Road (uscito nel 2015) ed è incentrato sule origini del personaggio di Furiosa, interpretato da Taylor-Joy.

Nel film la giovane Furiosa viene rapita dalla banda di Dementus (interpretato da Chris Hemsworth) e trascinata in un conflitto tra fazioni rivali, affrontando eventi terribili che la forgiano come guerriera e leader.

Killers of the Flower Moon

Dal 23 febbraio 2025 è invece disponibile anche su Sky e in streaming su NOW l’ultimo film di Martin Scorsese, ovvero Killers of the Flower Moon.

Tratto dal libro di David Grann e ambientato nell’Oklahoma degli anni Venti, il film racconta la spirale di avidità e violenza che si scatena intorno agli Osage. Questa tribù nativa americana diventa infatti incredibilmente ricca grazie alla scoperta del petrolio nelle sue terre. Da qui si genera una serie di omicidi mirati che portano l’FBI a indagare.

Nel cast del film, che è stato nominato a dieci premi Oscar nel 2024, ci sono anche Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Campo di battaglia

È arrivato già lo scorso 7 febbraio su Sky Cinema invece Campo di battaglia, il nuovo film di Gianni Amelio. Già presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, il film è ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale in un ospedale militare.

Qui ad affrontare ogni giorno l’arrivo dei soldati feriti ci sono Stefano (interpretato da Alessandro Borghi), un medico rigoroso e di origini altoborghesi, Giulio (Gabriel Montesi), più propenso alla ricerca che alla pratica medica, e Anna (Federica Rosellini), caparbia volontaria della Croce Rossa.

Nelle corsie dell’ospedale c’è di tutto, anche chi, con grande disapprovazione di Stefano, si auto-infligge ferite per sfuggire al fronte. È Anna però a rendersi conto che forse qualcuno nell’ospedale sta intenzionalmente peggiorando le condizioni dei pazienti così da impedirne il ritorno in battaglia. Da questo sospetto si snoda una trama coinvolgente e piena di tensione.