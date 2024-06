Amazfit GTR 3, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto imperdibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli smartwatch sono sempre più parte integrante della nostra vita. E il merito è soprattutto delle aziende che hanno continuato a investire nel settore e hanno con gli anni migliorato il prodotto rendendolo sempre più a misura d’uomo. E una di queste è sicuramente Amazfit. L’azienda cinese esperta in wearable in questi anni ha portato diversi prodotti in Italia, tutti con caratteristiche molto interessanti e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra questi c’è anche l’Amazfit GTR 3, l’orologio smart protagonista di questo articolo. Oggi, infatti, è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 100 euro.

Un prezzo veramente speciale per uno smartwatch versatile e con tantissime funzionalità interessanti. Ad esempio è dotato di ben 150 modalità di allenamento e ti supporta nella tua attività fisica quotidiana fornendoti anche utili consigli. Oppure il monitoraggio avanzato della salute e del sonno. E per non farci mancare nulla, è dotato anche di una batteria in grado di durare fino a un massimo di 21 giorni. Un vero record in confronto ad orologi più costosi e quotati dotati di un’autonomia che in alcuni casi non arriva nemmeno alle ventiquattro ore. Farsi scappare questa offerta è un vero peccato.

Amazfit GTR 3

Amazfit GTR 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Su Amazon l’Amazfit GTR 3 è uno degli orologi più venduti nella sua categoria. E il merito è presto detto: è disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 99,90 euro. Si tratta del minimo storico e un prezzo super abbordabile per un orologio che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più quotati e che costano il triplo. Lo smartwatch è già disponibile e per la consegna devi aspettare giusto qualche giorno. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso hai 14 giorni di tempo come da nuove indicazioni di Amazon.

Amazfit GTR 3: funzionalità e scheda tecnica

Se stai cercando uno smartwatch con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, l’Amazfit è esattamente il dispositivo che fa per te. Se il prezzo non ti ha ancora convinto del tutto sulla bontà di questo orologio, ci penserà la scheda tecnica e le funzionalità che ti offre.

Partiamo dal design, uno degli elementi che differenzia gli smartwatch tra di loro. Questo Amazfit GTR 3 ricorda molto gli orologi analogici, con una cassa rotonda e dimensioni più che accettabili. Lo schermo touch, però, mette in mostra la sua anima moderna insieme ai sensori intelligenti presente sotto la scocca. Sensori che monitorano costantemente i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca al polso, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno. Nel caso in cui l’orologio rileva qualche dato anomalo, vieni avvisato in tempo reale. Per le donne c’è anche il tracciamento del ciclo mestruale.

L’Amazfit GTR 3 si rivela anche un ottimo partner per l’allenamento. A bordo trovi ben 150 modalità sportive che ti supportano nell’allenamento quotidiano. Si va dalla classica corsa, ciclismo e nuoto, fino ad attività di livello agonistico. Hai anche la possibilità di analizzare nel dettaglio tutti i dati raccolti grazie all’algoritmo sviluppato appositamente da Amazift in grado di calcolare parametri avanzati come il VO2 Max.

La batteria ti assicura un’autonomia fino a 21 giorni con un utilizzo normale, un vero record per il settore. Oltre a tutto quello che abbiamo visto, a bordo trovi anche funzioni utili nella vita quotidiana come il calendario, il meteo e la sveglia. L’orologio integra anche Alexa per avere sempre le mani libere e impartire ordini con la propria voce.

