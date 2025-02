Amazfit, prezzo crollato per lo smartwatch top: affare immediato

L'Amazfit GTR 2 è in offerta con uno sconto del 43% e lo paghi veramente poco. Funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell'attività fisica. Batteria a lunga durata.

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartwatch nella speranza di fare un grandissimo affare, abbiamo una buona notizia per voi: quel momento è arrivato oggi. E il merito è di Amazon che sconta al minimo storico l’Amazfit GTR 2, orologio uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che è ancora in grado di dire la sua e che offre tutto quello che solitamente si richiede a un dispositivo di questo tipo. Vuoi monitorare il tuo stato di salute? L’Amazfit GTR 2 ha sensori intelligenti che controllano in tempo reale i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Sei un appassionato di sport? Hai più di 90 modalità sportive tra cui scegliere. Il tutto con una batteria a lunga durata che ti permette di utilizzare il telefono senza il timore che si possa scaricare da un momento all’altro.

Come detto, però, la protagonista indiscussa di oggi è la promo disponibile su Amazon. Lo smartwatch di Amazfit è disponibile con un ottimo sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi veramente poco. Non è tutto: la disponibilità è immediata e hai ben 30 giorni per provarlo. Inoltre, chi lo acquista oggi ricevi anche una prova gratuita di ben 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast di Amazon.

Amazfit GTR 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta lampo rende l’Amazfit GTR 2 lo smartwatch economico da acquistare oggi. L’orologio smart è disponibile su Amazon a un prezzo di 56,89 euro con uno sconto del 43% rispetto a quello consigliato. Il prezzo è veramente stracciato per un ottimo smartwatch completo di tutte le funzionalità di cui si ha solitamente bisogno.

Acquistandolo oggi ricevi l’orologio a casa nel giro di qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni. In questo modo hai tutto il tempo che vuoi per testare a fondo lo smartwatch e capire se fa al caso tuo, ma siamo sicuri che difficilmente te ne pentirai.

Amazfit GTR 2: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit GTR 2 è uno smartwatch completo e versatile adatto a qualsiasi utilizzo. In un mercato in cui si cerca sempre di più la specializzazione, con orologi progettati per le escursioni all’aperto o per gli sportivi, questo modello di Amazfit è perfetto in ogni momento della giornata. E il merito è del brand cinese che è stato in grado di realizzare un orologio senza apparenti punti deboli.

Lo si capisce dalla scheda tecnica partendo dallo schermo AMOLED da 1,39 pollici ad alta risoluzione e che si vede bene anche sotto la luce del sole. Display che puoi personalizzare con diverse watch faces gratuite: ognuna mostra esattamente le informazioni di cui hai bisogno, da quelle per il monitoraggio della salute a quelle sull’attività sportive.

A proposito di salute, l’Amazfit GTR 2 è dotato di un sensore avanzato che permette di tenere sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Nel caso in cui venga rilevato qualcosa di anomalo, l’orologio ti avvisa in tempo reale con una notifica sull’orologio. Lo stesso vale per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report che ti mostra come hai riposato durante la notte, e l’analisi dello stress.

Per gli amanti dello sport, invece, ci sono più di 90 modalità sportive, tra cui tutte quelle più praticate: corsa, ciclismo, nuoto (è anche impermeabile) e tante altre. Per ognuna puoi raccogliere dati utili che ti permettono di migliorare le tue performance giorno dopo giono.

Chiudiamo con qualche info utile. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni, mentre collegando l’orologio allo smartphone con il Bluetooth è possibile anche rispondere alle chiamate in entrata o controllare i messaggi ricevuti.

