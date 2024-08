Amazfit GTR 3 Pro, prezzo al minimo storico: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stai cercando un orologio smart con un monitoraggio avanzato della salute, un design elegante e alla moda e tante modalità di allenamento a un prezzo alla portata di tutti, l’Amazfit GTR 3 Pro è quello che fa per te. Lo smartwatch del produttore cinese è in offerta con uno sconto top del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo fa diventare uno degli smartwatch più interessanti della sua categoria.

Con l’Amazfit GTR 3 Pro puoi fare veramente di tutto. Utilizzarlo come accessorio elegante e tecnologico nella vita di tutti i giorni, come compagno e coach durante gli allenamenti e come supporto fondamentale per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali. Amazfit lo ha dotato dei migliori sensori e delle migliori tecnologie che ha sviluppato in questi ultimi anni ed è in grado di tenere sotto controllo diversi parametri in tempo reale. E anche la batteria non ti deluderà di certo: copri fino a 12 giorni senza troppi problemi.

N.B. Dopo aver cliccato sul banner e aperto la pagina prodotto, devi selezionare GTR 3 Pro nel menu a tendina presente sotto la voce "Taglia". Solo così apparirà lo smartwatch in offerta.

Amazfit GTR 3 Pro

Amazfit GTR 3 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta eccezionale per l’Amazfit GTR 3 Pro. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a soli 139,90 euro, il punto più basso registrato in quest’ultimo periodo. Risparmi decine di euro e fai un vero affare, acquistando uno smartwatch affidabile e realizzato con ottimi materiali. La consegna avviene in tempi rapidissimi e per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Amazfit GTR 3 Pro: le caratteristiche tecniche

Bello da indossare grazie a un design elegante e ricercato, ma soprattutto utile per le tante funzionalità che mette a disposizione. L’Amazfit GTR 3 Pro è la miglior scelta che puoi fare oggi se sei alla ricerca di un orologio completo e che non ha nulla da invidiare rispetto a dispositivi più "chiacchierati" e costosi.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. È dotato di uno schermo ampio da 1,45 pollici e di forma circolare che ricorda gli orologi analogici, ma lo schermo è touch. La luminosità è elevata e puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra tantissime watch face differenti in base a quali informazioni e dati vuoi sempre avere sott’occhi.

Passiamo alle funzionalità. Sotto questo punto di vista lo smartwatch di Amazfit non ti delude. Per gli amanti dello sport ci sono più di 150 modalità sportive che coprono un’ampia fetta di allenamenti. Si va dalla corsa, al ciclismo, passando per il nuoto fino ad arrivare a sport professionistici. Per ognuno puoi raccogliere tantissimi dati differenti e analizzarli tramite l’app dello smartphone.

Ancora più avanzate le funzioni dedicate alla salute. Avere l’Amazift GTR 3 Pro al polso è come avere un compagno che ti avvisa in tempo reale di ogni minimo problema. Puoi controllare ventiquattro ore su ventiquattro il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca un monitoraggio approfondito del sonno e della qualità della respirazione durante il riposo notturno, con un report che puoi analizzare ogni mattina. Ottieni anche suggerimenti su come migliorare le abitudini del sonno. Per le donne è presente il monitoraggio del ciclo mestruale.

Chiudiamo con alcune funzioni utili. La batteria ha un’autonomia che arriva fino a un massimo di 12 giorni. A bordo trovi anche l’assistente vocale Alexa che è sempre pronto a rispondere alle tue domande.

