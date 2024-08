Amazfit GTR 2, prezzo in picchiata: oggi costa la metà

Da oggi trovi l'Amazfit GTR 2 in offerta con uno sconto del 46% e costa praticamente la metà. Monitoraggio avanzato della salute e tante modalità per gli allenamenti

Fonte foto: Amazfit

Questa nuova settimana di agosto si apre con una serie di nuove offerte sugli smartwatch Amazfit che permette di risparmiare decine e decine di euro sui modelli più richiesti e acquistati. Una vera "svendita" di fine estate da non farsi sfuggire. Tra le promo più interessanti c’è l’Amazfit GTR 2, modello perfetto per la vita di tutti i giorni, con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’Amazfit GTR 2 è un orologio smart che ti regala grandi soddisfazione. Al netto di un prezzo veramente mini, assicura le stesse funzioni di orologi molto più costosi. Dotato di sensori di ultima generazione, ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo stato di salute e l’attività fisica, grazie alle più di novanta modalità di allenamento disponibili. La ciliegina sulla torta è la batteria che assicura un’autonomia di più di 10 giorni. Un’offerta con i fiocchi che non bisogna farsi scappare.

Amazfit GTR 2

Amazfit GTR 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Bastano i numeri di questa promo per capire che è una delle migliori che puoi trovare oggi su Amazon. L’Amazfit GTR 2 è in offerta a un prezzo di 69,90 euro con uno sconto del 46% e lo paghi quasi la metà rispetto a quello di listino. Il sito di e-commerce ti permette di dilazionare il pagamento in 5 rate da 13,98 euro al mese. Una cifra irrisoria per un orologio dalle grandi potenzialità. La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene in tempi record. Il nostro consiglio è di approfittarne subito: si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe durare pochissimi giorni o ore.

Amazfit GTR 2

Amazfit GTR 2: scheda tecnica e funzionalità

Sarà il tuo allenatore a portata di polso: vanta un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, avvisandoti di anomalie sia a riposo che durante l’esercizio, così da metterti in guardia per tempo. Così come è precisa la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Puoi usarlo tranquillamente mentre nuoti ma anche se effettui immersioni, essendo impermeabile fino a 50 metri di profondità. Comodo il display, basato sulla tecnologia AMOLED ad alta definizione con densità di pixel di 326 ppi, ampio 1,39 pollici.

Controlla il livello di stress personale, dividendolo in livelli: rilassato, normale, medio o alto. In questo modo, potrai gestirlo al meglio e capire quando è il momento di staccare la spina e prenderti una pausa. Preciso monitoraggio del sonno e delle sue fasi: leggero, profondo, i periodi REM; fornendo analisi di qualità e suggerimenti per il miglioramento della qualità del sonno, molto importante per l’attività quotidiana. Batteria incredibile: alta capacità da 471 mAh per una durata fino a 11 giorni con un utilizzo tipico. Tante le funzioni per le tue attività quotidiane di routine: avvisi di chiamate (a cui è anche possibile rispondere) e messaggi in arrivo, funzione non disturbare, cronometro, previsioni del tempo, sveglia e timer.

Amazfit GTR 2