Amazfit GTR Mini, con l'offerta Amazon costa pochissimo: affare per tutti

Tra le tante soluzioni lanciate in questi anni da Amazfit nel settore dei wearable c’è anche l’Amazfit GTR Mini, un orologio che, come dice il nome, si caratterizza per un design compatto, perfetto per chi è alla ricerca di un orologio leggero e che non dia troppo fastidio quando lo si porta al polso. Lo smartwatch ha tutto quello che richiedi solitamente a un dispositivo di questo genere, a partire da un monitoraggio avanzato della salute. Infatti, i tanti sensori presenti sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue in tempo reale. Per gli amanti dello sport, invece, trovi più di 120 modalità sportive, tra cui tutte quelle più praticate.

Oggi, però, non siamo qui a esaltare le caratteristiche dello smartwatch, bensì l’ottima offerta disponibile su Amazon che ti permette di approfittare del minimo storico. Il merito è dello sconto del 37% che te lo fa pagare veramente poco e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire per un orologio che non teme confronti con modelli più blasonati e costosi. Approfittane subito e acquisti un orologio smart che non ti deluderà.

Amazfit GTR Mini: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi su Amazon lo smartwatch Amazfit GTR Mini in promo con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 81,90 euro, prezzo più basso di sempre fatto registrare sul sito di e-commerce. Per un orologio dotato di queste caratteristiche si tratta di un prezzo veramente unico e non bisogna farsi scappare questa ottima opportunità.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo per testarlo a fondo.

Amazfit GTR Mini: caratteristiche e funzionalità

L’Amazfit GTR Mini è uno dei migliori orologi smart che puoi acquistare oggi su Amazon. Il motivo è molto semplice: lo smartwatch è completo sotto ogni punto di vista e si caratterizza anche per un design ricercato. Esternamente ha lo stile di un orologio analogico, all’interno, però, nasconde la sua anima tecnologica, a partire da un display AMOLED da 1,28 pollici e che puoi anche personalizzare scegliendo una delle tante watch face messe a disposizione gratuitamente dal produttore cinese.

L’Amazfit GTR Mini è il compagno ideale in ogni fase della giornata. Lo puoi usare durante gli allenamenti per raccogliere tante statistiche avanzate da poter analizzare con cura con gli strumenti adatti. L’orologio supporta più di 120 modalità sportive, tra cui sette di livello professionale. Non manca la corsa, il ciclismo e il nuoto, essendo l’orologio anche impermeabile. L’orologio smart è dotato anche di un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione.

Standard elevati anche per quanto riguarda il monitoraggio della salute. In pochissimi secondi e in tempo reale puoi conoscere il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, due parametri importantissimi da avere sempre sotto controllo. Non manca, poi, un monitoraggio del sonno che ti fornisce anche dei consigli su come riposare durante la notte.

Concludiamo con l’ottima batteria che può durare fino a un massimo di quattordici giorni.

