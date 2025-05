Amazfit GTR 3 Pro è in offerta su Amazon e ora costa meno di 100 euro: si tratta di un vero e proprio best buy tra gli smartwatch con tante funzionalità e un prezzo accessibile

Amazfit GTR 3 Pro è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch di qualità a meno di 100 euro. Come accade spesso per i prodotti della gamma Amazfit, infatti, il GTR 3 Pro si caratterizza per un rapporto qualità/prezzo al top del mercato, superando molti diretti concorrenti.

Con l’offerta in corso su Amazon in questo momento è possibile acquistare Amazfit GTR 3 Pro con un prezzo scontato di 99 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 38% rispetto al listino. Il modello, spedito direttamente da Amazon, è disponibile in due diverse colorazioni.

La promo è valida solo per un periodo di tempo limitato e consente di effettuare l'acquisto del modello di Amazfit al nuovo minimo storico sullo store.

Amazfit GTR 3 Pro: la scheda tecnica

Con Amazfit GTR 3 Pro è possibile sfruttare un ottimo smartwatch, ricco di funzionalità e in grado di integrarsi al meglio con lo smartphone, sia per la gestione delle notifiche che delle chiamate (gestibili tramite il collegamento Bluetooth). Il dispositivo è dotato di un display AMOLED circolare, con una diagonale di 1,45 pollici. Il pannello, caratterizzato da una luminosità elevata per risultare visibile anche sotto la luce del Sole, raggiunge i 331 ppi di risoluzione.

Lo smartwatch di Amazfit è anche un vero e proprio fitness tracker, in grado di monitorare l’allenamento e vari parametri della salute dell’utente, durante tutto l’arco della giornata. C’è anche il supporto al GPS, per la rilevazione della posizione in modo indipendente dallo smartphone. Da segnalare anche la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, che consente agli utenti di utilizzare il dispositivo anche a mare o in piscina, senza alcun problema. Interessante è anche l’integrazione con Alexa che aggiunge funzionalità ulteriori per rendere ancora più "smart" il dispositivo.

Amazfit GTR 3 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Amazfit GTR 3 Pro con un prezzo scontato di 99,90 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Si tratta del nuovo minimo storico sullo store per il dispositivo.

Il modello in questione rappresenta, in questo momento, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwtch di qualità da prendere a meno di 100 euro. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.

