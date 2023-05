Amazfit GTR 3 Pro, doppio sconto e minimo storico: offerta imperdibile

Il mondo degli smartwatch è in continua evoluzione, anche grazie all’arrivo di nuove aziende che portano il loro know-how e le loro tecnologie. Una di queste società è sicuramente Amazfit che oramai è diventata un vero punto di riferimento grazie a orologi con un rapporto qualità-prezzo elevato e a dispositivi molto interessanti che spaziano tra diverse fasce di mercato. Se state cercando uno smartwatch veramente top a un prezzo tutto sommato accessibile, l’Amazfit GTR 3 Pro è quello che fa per voi, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon con un doppio sconto che fa risparmiare ben il 25%. Si tratta del minimo storico e di un ottimo prezzo per un dispositivo con tecnologie veramente avanzate.

L’Amazfit GTR 3 Pro è un orologio versatile pensato per la vita quotidiana, con un design elegante e che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo. Volete monitorare il vostro stato di salute? Troviamo un set di strumenti completo per tenere sotto controllo in tempo reale battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Volete cominciare ad allenarvi? L’orologio smart supporta più di 150 modalità sportive. E per concludere è anche compatibile con Alexa. Difficile chiedere di più.

Amazfit GTR 3 Pro: funzionalità e caratteristiche

Un design classico che nasconde un’anima moderna. L’Amazfit GTR 3 Pro è un prodotto all’avanguardia: a vederlo esternamente sembrerebbe un orologio analogico, ma in realtà è dotato dei migliori sensori disponibili sul mercato. Si adatta a qualsiasi outfit e anche alle cene di gala. Lo schermo AMOLED è da 1,45" ed è molto luminoso (non avrai problemi a vederlo sotto la luce del sole). I quadranti possono essere personalizzati scegliendo una delle tante watch faces disponibili.

Il vero punto forte dell’Amazfit GTR 3 Pro sono le tane funzioni pensate per la persona. Grazie al sensore biometrico BioTracker PPG 3.0 puoi tracciare diversi parametri vitali in tempo reale, tra cui il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’orologio monitora anche il tuo riposo notturno e la frequenza respiratoria, in modo da avere una panoramica completa della tua salute. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

Per gli appassionati di sport ci sono oltre 150 modalità sportive, tra cui molte di livello professionale. Lo smartwatch è anche in grado di riconoscere quando si sta per iniziare a fare allenamento (corsa, camminata, tapis roulant, ciclismo, nuoto in piscina). Per ogni attività sportiva puoi analizzare un gran numero di dati, in modo da avere una visione chiara di quello che stai facendo.

L’orologio si contraddistingue anche per l’ottima autonomia che arriva fino a un massimo di dodici giorni. Collegando lo smartwatch con lo smartphone puoi ricevere le notifiche direttamente sul polso e anche gestire la musica che stai ascoltando. Tante funzionalità in più per un orologio veramente completo.

Amazfit GTR 3 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta top per l’Amazfit GTR 3 Pro. Oggi è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 149€, minimo storico sul sito di e-commerce. Il prezzo finale si compone dello sconto del 20% e di un coupon sconto di 10€ che troviamo in pagina. I coupon sono limitati, quindi vi consigliamo di approfittarne subito. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (riservato ai clienti Prime). La spedizione è gestita direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso avete a disposizione i classici 30 giorni.

