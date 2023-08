Fonte foto: Inside Creative House / Shutterstock.com

Ritorna Un click per la Scuola: la nuova iniziativa di Amazon a supporto delle scuole italiane e del progetto "Fuoriclasse in Movimento" di Save the Children prenderà il via il prossimo 6 settembre. Per gli utenti Amazon c’è la possibilità di sostenere una scuola donando parte dell’importo speso sullo store.

Nelle quattro edizioni precedenti, Amazon ha raccolto 10,4 milioni di euro sotto forma di credito virtuale per le oltre 29.000 scuole aderenti al programma. In occasione del periodo di Back to School, inoltre, Amazon ha lanciato la vetrina Ritorno a Scuola, con tante offerte dedicate agli studenti.

Un click per la Scuola

La quinta edizione di Un click per la Scuola sta per partire. L’iniziativa prenderà il via il prossimo 6 di settembre. Tutti i clienti Amazon hanno la possibilità di iscriversi al sito dedicato (www.unclickperlascuola.it) e selezionare così l’istituto destinatario della donazione, scegliendo tra le migliaia di scuole aderenti all’iniziativa oppure Save the Children e il programma "Fuoriclasse in Movimento".

Il programma permetterà ai clienti Amazon di supportare le scuole: Amazon, infatti, donerà una percentuale pari all’1% degli acquisti di prodotti idonei effettuati su Amazon.it.

La donazione avverrà sotto forma di credito virtuale che le scuole potranno utilizzare per acquistare prodotti su Amazon, scegliendo tra un catalogo di oltre 1.000 prodotti selezionati.

Non è necessario essere clienti Amazon Prime per aderire a Un click per la Scuola. Basta accedere al sito ufficiale dell’iniziativa, premere su Accedi e completare il login con il proprio account Amazon (quello che si utilizza per fare acquisti sullo store).

Dopo aver dato il consenso all’accesso ai propri dati, sarà possibile scegliere la scuola o la ONG da supportare.

Partono le offerte Ritorno a Scuola

In vista della partenza dell’anno scolastico, Amazon ha lanciato la vetrina Ritorno a Scuola. Si tratta di una selezione di prodotti che, fino al prossimo mese di ottobre, saranno acquistabili a prezzo scontato. A disposizione dei clienti Amazon ci sono libri di testo, prodotti di cancelleria, zaini e prodotti di abbigliamento.

Non mancano, inoltre, prodotti di elettronica, da utilizzare a scuola e/o nel tempo libero. La vetrina è, quindi, ricca di opzioni a prezzo scontato, tutte da scoprire, per completare gli acquisti in vista del Back to School.