Fonte foto: shutterstock

È passato circa un mese dalla fine della Festa delle Offerte di Primavera, la nuova ondata di sconti con cui Amazon ha celebrato l’arrivo della nuova stagione. Ora, però, è già tempo di concentrarsi sul prossimo grande evento in calendario: l’Amazon Prime Day. L’edizione 2025 si farà (e non è una sorpresa) e l’azienda ha già confermato il periodo, senza però svelare la data esatta.

Il Prime Day sta tornando

Amazon inizia a preparare il terreno per il nuovo Prime Day 2025, l’evento con cui l’azienda mette a disposizione una lunga serie di sconti a cui è possibile accedere esclusivamente se si ha un account Prime (o Prime Student).

Si tratta di uno dei vantaggi che Amazon riserva ai suoi clienti che hanno scelto o sceglieranno di attivare l’abbonamento. Il servizio, ricordiamo, oggi costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro all’anno, con un mese di prova gratuita e senza alcun vincolo.

Per gli studenti universitari, invece, c’è Prime Student che costa 2,49 euro al mese oppure 24,95 euro per un anno con possibilità di richiedere ben 90 giorni di prova gratuita, sempre senza alcun vincolo di rinnovo.

Oltre agli sconti del Prime Day, gli utenti Prime possono accedere a tanti vantaggi come:

offerte esclusive accessibili durante tutto l’anno

accessibili durante tutto l’anno consegna veloce gratuita

accesso al catalogo di Prime Video

giochi esclusivi con Prime Gaming

archiviazione foto illimitata con Amazon Photos

accesso a un catalogo di ebook con Prime Reading

accesso alla musica in streaming con Prime Music

Per iniziare a utilizzare Amazon Prime, anche attivando la prova gratuita, basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Quando ci sarà il prossimo evento

Il Prime Day 2025 si svolgerà nel corso del prossimo mese di luglio. Per il momento non c’è ancora una data ufficiale. La nuova iniziativa, inoltre, quasi sicuramente si articolerà su più giorni. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.

In genere, Amazon sceglie un martedì e un mercoledì per il suo Prime Day, orientativamente a metà mese. Di conseguenza, il nuovo evento potrebbe svolgersi il 15 e il 16 luglio 2025.

L’evento sarà globale e riguarderà l’Italia oltre ai seguenti Paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, India, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito.

Ricordiamo che in autunno, in genere a ottobre, Amazon tiene anche la Festa delle Offerte Prime, un evento con caratteristiche simili al Prime Day e, quindi, con offerte esclusive per gli utenti Prime.