Amazon ha annunciato la Settimana dei prodotti: si tratta di una nuova iniziativa pensata per offrire sconti su tanti prodotti per la propria casa

Fonte foto: Amazon

È tutto pronto per una nuova tornata di offerte su Amazon, con un’iniziativa inedita che prenderà il via tra pochi giorni. Amazon, infatti, ha annunciato la Settimana dei prodotti per tutti i giorni, anticipando l’arrivo di offerte dedicate a migliaia di prodotti essenziali per la casa. I prodotti saranno disponibili per la consegna a casa, scegliendo tra le varie modalità disponibili.

Le date della Settimana dei prodotti per tutti i giorni

È tutto pronto per la partenza della Settimana dei prodotti per tutti i giorni. La nuova iniziativa prenderà il via alle 00:00 di mercoledì 21 maggio e terminerà il successivo martedì 27 maggio, alle 23:59.

Nel corso dei sette giorni di promozioni sono previsti sconti fino al 35% su di un’ampia selezione di prodotti essenziali disponibili in alcune delle categorie più popolari dello store, come Alimentari e Bellezza e Salute e cura della persona.

Le offerte coinvolgeranno migliaia di prodotti. Da segnalare anche che alcuni saranno indicati come "Offerte da non perdere", con sconti particolarmente interessanti.

Ricordiamo, inoltre, che, sui prodotti idonei è possibile sfruttare la Consegna in giornata, ora disponibile in oltre 230 codici postali nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Padova, Bologna e aree limitrofe.

Per accedere agli sconti più vantaggiosi e sfruttare appieno tutti i servizi proposti da Amazon è possibile attivare la prova gratuita di Amazon Prime, valida per 30 giorni e caratterizzata dall’assenza di vincoli.

Alla fine del periodo gratuito, sarà possibile continuare a utilizzare il servizio al costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro per un anno. Per accedere subito alla prova gratuita basta premere sul banner riportato qui di sotto. Con Prime è possibile accedere anche alle offerte del Prime Day.

Sconti anche sui prodotti da supermercato

La Settimana dei prodotti per tutti i giorni di Amazon è pensata anche per incentivare gli utenti ad acquistare, sullo store, prodotti che in genere vengono acquistati nei supermercati.

Per raggiungere quest’obiettivo, gli sconti fino al 35% si estenderanno a un’ampia selezione di prodotti freschi, alimentari e prodotti casalinghi con la possibilità di sfruttare il servizio per la consegna della spesa a casa.

Tale servizio è disponibile in aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna ed è accessibile tramite l’apposita sezione dello store. Per gli utenti è prevista la possibilità di ottenere la consegna veloce a casa entro due ore mentre per gli utenti Prime ci sono finestre di un’ora.

Per questo tipo di prodotti è possibile programmare ordini settimanali ricorrenti e pianificare la consegna fino a sei giorni prima, in modo da rendere Amazon un vero e proprio riferimento anche per quanto riguarda la spesa "di tutti i giorni".