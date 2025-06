Su Amazon è possibile acquistare la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage del realme 14 Pro in offerta: si tratta di un best buy tra i mid-range

Il realme 14 Pro diventa uno dei protagonisti della fascia media del mercato. Per chi è alla ricerca di uno smartphone completo e ricco di funzionalità, infatti, il dispositivo può rappresentare oggi la soluzione giusta grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero interessante.

Il modello di Realme è disponibile in offerta su Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 319 euro, andando a scegliere la versione da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. La promozione porta lo smartphone al prezzo minimo storico sullo store.

Il realme 14 Pro protagonista dell’offerta di oggi è spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto. A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere quella preferita. Da segnalare che è disponibile anche una versione 8/256 GB, proposta a 279 euro.

La scheda tecnica del realme 14 Pro

La scheda tecnica del realme 14 Pro comprende un display OLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco pari a ben 4500 nits. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy, realizzato a 4 nm e in grado di offrire ottime prestazioni generali oltre al pieno supporto al 5G.

Lo smartphone è disponibile in due configurazioni: gli utenti possono scegliere tra la versione 8/256 GB e quella 12/512 GB. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W che permette di ridurre i tempi di ricarica.

Il comparto fotografico del realme 14 Pro comprende una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. La fotocamera anteriore è, invece, dotata di un sensore da 16 Megapixel.

Tra le specifiche del dispositivo c’è un sensore di impronte sotto al display oltre alla presenza del chip NFC per i pagamenti. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15, personalizzato dalla realme UI.

realme 14 Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il realme 14 Pro 12/512 GB al prezzo scontato di 319 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il mid-range. In alternativa, è possibile puntare sulla versione 8/256 GB che viene proposta a 279 euro. Per sfruttare la promozione in corso basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata dello smartphone.

