Apple AirPods 4, con l'offerta Black Friday sono da acquistare subito

Le AirPods 4 sono in offerta al minimo storico e al miglior prezzo web. Risparmi decine di euro e le ricevi a casa in pochissimo tempo. Approfittane ora.

Tra le novità più interessanti lanciate da Apple in questo 2024 ci sono le AirPods 4, le cuffie più iconiche dell’azienda di Cupertino. La nuova versione degli auricolari Bluetooth porta diverse novità: uno stile ancora più ergonomico che non crea fastidio alle orecchie, un nuovo chip audio che migliora il suono e la possibilità di personalizzare l’audio spaziale per creare un’esperienza di ascolto ancora più immersiva. Delle vere cuffie top di gamma che si caratterizzano, però, per un prezzo alla portata di tutti.

Se al prezzo di listino ci aggiungi anche l’offerta disponibile per il Black Friday di Amazon, ecco che diventano immediatamente le cuffie da acquistare oggi. Non a caso sono gli auricolari Bluetooth più venduti su Amazon e in generale uno dei prodotti più acquistati. Lo sconto in pagina ti fa risparmiare qualche decina di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e, quindi, puoi già acquistarle oggi e regalarle a Natale.

Apple AirPods 4: offerta Black Friday

Occasione irripetibile per le AirPods 4. Le nuove cuffie di Apple sono disponibili in offerta su Amazon a un prezzo di 129 euro, con uno sconto che ti fa risparmiare qualche decina di euro su quello di listino. Non si tratta di uno sconto epocale, ma si tratta comunque di un’ottima occasione per un prodotto Apple da poco uscito sul mercato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

La disponibilità delle cuffie wireless di Apple è immediata e la consegna avviene in tempi molto rapidi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per darti la possibilità di acquistarle oggi e regalarle a Natale.

Apple AirPods 4: caratteristiche tecniche

Con il passare degli anni, gli auricolari AirPods sono stati costantemente migliorati. La quarta versione è stata ulteriormente ottimizzata per un uso quotidiano, senza dare alcun fastidio all’orecchio e restando sempre ben aderenti allo stesso anche in caso di movimenti repentini. Si pensi a quando svolgiamo attività sportiva o stiamo guidando. Ottimizzato anche il design: stelo più corto e funzione touch sensibile al tocco per modulare il volume, rispondere alle chiamate o cambiare il brano in ascolto. Inoltre, sempre per quanto concerne l’utilizzo in movimento, occorre sottolineare la presenza dell’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa; il quale consente di restare sempre al centro del suono e di ottenere un effetto avvolgente stile multisala durante lo streaming o il gaming.

Gli auricolari di casa Apple sono molto utili anche per conversare al telefono con la massima qualità. Ciò grazie all’esclusivo chip H2, il quale consente la presenza di funzioni come "Isolamento vocale", utile quando ci si trova in aree particolarmente rumorose. Mentre l’audio computazionale evoluto permette di ridurre il rumore di fondo e di rendere più cristallina la propria voce. Ottimizzata anche l’interazione con l’assistente vocale Siri: ora puoi addirittura solo annuire o scuotere la testa per rispondere Sì o No,

Ma sono tante altre le funzioni esclusive che troverai su questi auricolari. Si pensi alla "Condivisione audio", grazie alla quale puoi condividere con un altro utente (che sia sempre in possesso di Apple AirPods) l’audio del contenuto che stai guardando. Utile anche il sensore che rileva il contatto con la pelle, il quale fa in modo che gli auricolari si accendano o si spengano in automatico quando li indossi o li togli. Il certificato IPX4 conferisce a questi straordinari accessori indossabili resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua. Ottima autonomia della batteria: fino a 5 ore di uso continuo e 30 ore con la custodia.

