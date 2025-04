AirPods 4, prezzo al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando si parla di cuffie Bluetooth il primo pensiero corre subito alle Apple AirPods, gli auricolari che più di tutti hanno influenzato il mercato negli ultimi dieci anni. Negli anni le AirPods hanno cambiato forma e design per adattarsi alle richieste degli utenti e per diventare sempre più ergonomiche. Cambi che vediamo soprattutto nelle AirPods 4, ultimo modello lanciato sul mercato da un paio di mesi, ma che fin da subito sono diventate un oggetto di culto. Non è un caso, infatti, che sono tra le più vendute su Amazon, soprattutto in questi giorni in cui sono disponibili al minimo storico. Grazie allo sconto presente sul sito di e-commerce approfitti del minimo storico e fai un grandissimo affare.

Le AirPods 4 fanno un deciso salto generazionale rispetto al modello precedente. Il design è più raffinato e si adattano perfettamente all’orecchio per assicurare un’esperienza audio incredibile. Merito anche dell’audio spaziale personalizzato e del chip H2, lo stesso presente sulle AirPods Pro. Inoltre, puoi interagire direttamente con l’assistente vocale Siri senza dover tirare fuori dalla tasca lo smartphone. Insomma, le cuffie perfette per la vita di tutti i giorni a un prezzo mai visto prima.

AirPods 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo incredibile per le AirPods 4, l’ultima versione delle cuffie top di gamma di Apple. Da oggi sono disponibili con uno sconto del 19% che fa scendere il prezzo a 119,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Si tratta anche di una delle migliori promo di tutto il web grazie alle condizioni di acquisto assicurate da Amazon, tra cui il pagamento rateale con Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Le cuffie Apple sono già pronte per essere spedite e acquistandole oggi le ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

AirPods 4: le caratteristiche tecniche

Gli auricolari senza fili di Apple sono stati ridisegnati rispetto al modello precedente. Non solo nelle proprie funzioni, ma anche nel design esterno, che li rende comodi da indossare anche per tutto il giorno, anche mentre fai sport. Consentono di controllare facilmente i brani in ascolto, ma anche di rispondere velocemente alle chiamate in entrata con un tocco rapido e delicato. Lo stelo è stato accorciato, il che li rende quasi impercettibili dall’esterno. L’audio è personalizzabile in base a ciò che ascolti. Inoltre, segue i movimenti della testa grazie al rilevamento dinamico della posizione: in questo modo, resterai sempre al centro del suono. Il chip H2 prevede la modalità "Isolamento vocale", che isola la tua voce dai rumori esterni, così che l’interlocutore potrà ascoltarti chiaramente anche se ti trovi in una zona trafficata, un cantiere o su un mezzo pubblico.

Puoi controllarlo comodamente anche a voce: ti basterà invocare l’assistente vocale Siri, con la quale puoi comunicare anche solo muovendo la testa per dire "Sì" o "No". Ma le capacità tattili non finiscono qui: infatti, gli auricolari wireless Apple Airpods 4 sono in grado di percepire il contatto con la pelle, così da far partire automaticamente l’audio quando li indossi e di metterlo in pausa appena li togli. Sia le cuffiette che la loro custodia vantano un certificato di protezione IPX4. Il che significa che sono resistenti alla polvere, al sudore e all’acqua. Bene anche l’autonomia, che raggiunge le 30 ore se li riponi nella custodia dopo ogni utilizzo. Custodia anche essa totalmente ridisegnata: oltre al certificato IPX4, è compatibile con la ricarica di tipo USB-C, ed è stata ridotta nelle dimensioni del 10%. Quindi è anche più comoda da portare ovunque con sé.

