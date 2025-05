Apple AirPods Pro 2 a prezzo mai visto: affare del giorno

Fonte foto: Apple

Un’esperienza di ascolto e di utilizzo degna di un impianto audio di alto livello. Tutto compresso, però, in due auricolari dal peso di pochi grammi e grandi come un paio di gomme da masticare. Insomma, le Apple AirPods Pro 2 continuano a stupire, molto più degli auricolari della generazione precedente.

Dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore di nuova concezione, potrai comunque continuare a parlare e interagire con le persone che ti circondano senza doverlo disattivare ogni volta. E grazie a un chip di propria concezione, la qualità audio è di altissimo livello.

Il tutto a un prezzo mai così basso come oggi. L’offerta senza precedenti di Amazon, infatti, ti permette di risparmiare decine di euro sul prezzo consigliato: le paghi pochissimo e fai un vero affare. E puoi anche scegliere di pagarle a rate senza costi aggiuntivi (interessi zero e niente spese di istruttoria).

Apple AirPods Pro 2 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Prezzo da "fuori tutto", quello garantito oggi da Amazon sugli auricolari senza fili Apple. Oggi li trovi sulla piattaforma di commercio elettronica per eccellenza al prezzo più basso del web: non li troverai da nessun’altra parte così convenienti.

Le Apple AirPods Pro 2 sono disponibili con uno sconto del 29%: comprandole adesso le paghi 198,99 euro e fai un vero affare. Il risparmio rispetto al listino di 279,00 euro è infatti notevole: ti costano ben 90 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate senza costi aggiuntivi. In questo modo, le Apple AirPods Pro 2 costano solo 39,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple AirPods Pro 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutta un’altra musica, rispetto alla versione precedente. Le Apple AirPods Pro 2 integrano infatti tecnologie e funzionalità di nuova generazione, capaci di regalare un’esperienza di ascolto e di interazione su un livello completamente nuovo.

Merito del chip Apple H2, progettato e sviluppato dagli stessi ingegneri della Casa di Cupertino per garantire un sonoro avvolgente e immersivo. Il driver a bassa distorsione riproduce alti cristallini e bassi profondi: l’ideale sia per ascoltare musica sia per partecipare a chiamate e videocall di lavoro.

I sensori presenti all’interno dei piccolissimi auricolari sono invece in grado di analizzare forma e dimensioni del padiglione auricolare e adattare di conseguenza le impostazioni di riproduzione. Non solo: la rilevazione continua della posizione della testa fa sì che le Apple AirPods Pro 2 adattino il sonoro alle condizioni del momento, restituendo un’esperienza di ascolto immersiva e tridimensionale.

Il controllo smart dei suoni ambientali è l’asso nella manica per una nuova concezione della tecnologia di rimozione del rumore attivo. I microfoni presenti nella parte esterna degli auricolari rilevano continuativamente i rumori provenienti dall’ambiente circostante e aiutano a bilanciare in tempo reale la cancellazione del rumore. Potrai così isolarti completamente dal mondo circostante senza paura, però, di esserne completamente tagliato fuori: la modalità "Trasparenza" ti permette di parlare e interagire con le altre persone anche se indossi gli auricolari.

Sul fronte dell’ergonomia e della comodità, gli auricolari Bluetooth Apple non temono confronti con nessuno. Nella confezione troverai cuscinetti in silicone in quattro taglie (XS, S, M ed L), così da trovare facilmente quello più adatto alla forma e alle dimensioni del canale auditivo. E con la resistenza al sudore, potrai indossarli mentre ti alleni senza paura di rovinarli.

Appe AirPods Pro 2