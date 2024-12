AirPods 2 Pro in offerta speciale su Amazon: prezzo crollato

Le Apple AirPods Pro 2 sono in offerta con uno sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro. Minimo storico e le puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Black Friday è finito ma ci sono alcune offerte che ancora resistono e permettono di fare grandissimi affari. E una di queste riguarda le AirPods Pro 2, cuffie di Apple tra le più amate e ricercate dagli utenti. Da oggi sono disponibili su Amazon con un super sconto del 32% che fa crollare il prezzo al minimo storico. E la promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio che trovi in pagina. Per un prodotto Apple tra i più amati dagli utenti si tratta di un’occasione irripetibile e che non puoi farti sfuggire.

La Apple AirPods Pro 2 è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato se cerchi un paio di cuffie top di gamma. Hanno tutto quello che richiedi a degli auricolari Bluetooth nel 2024, a partire dalla cancellazione attiva del rumore. Puoi gestire in modo intelligente la funzione e passare alla modalità Trasparenza con un semplice tocco. Ottima la qualità audio grazie al chip H2 che assicura un suono avvolgente. Il driver audio, invece, è realizzato per adattarsi alla conformazione dell’orecchio e permettere di ascoltare qualsiasi brano con la miglior qualità possibile. Approfitta subito di questa offerta e non fartela scappare.

Apple AirPods 2 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

AirPods Pro 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta incredibile per le Apple AirPods Pro 2. Da oggi trovi le cuffie top di gamma di Apple a un prezzo di 189 euro, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Per questo paio di cuffie Apple si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Risparmi quasi 100 euro su quello di listino e puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate da 37,80 euro al mese (praticamente un caffè al giorno).

La disponibilità delle cuffie è immediata e le ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Quindi puoi acquistarle oggi e regalarle direttamente per Natale, avendo a disposizione tutto il tempo che vuoi per restituirle. Ma difficilmente resterete delusi da queste ottime cuffie Apple.

Apple AirPods 2 Pro

AirPods Pro 2: le caratteristiche tecniche

Questi auricolari del colosso di Cupertino sono sorprendenti per le funzioni altamente tecnologiche. Non possiamo non partire dal chip H2, il fulcro intorno al quale ruotano tutte le caratteristiche di queste cuffiette. Si tratta di un chip progettato da Apple che consente al suono di essere avvolgente. Il driver a bassa distorsione realizzato su misura, invece, è in grado di restituire alti cristallini e bassi intensi. Gli AirPods Pro 2 consentono di effettuare chiamate anche in zone rumorose, grazie alla funzione di "Isolamento vocale". Inoltre, non manca la cancellazione attiva del rumore, capace di ridurre i rumori di fondo in modo più efficace fino a 2 volte rispetto alla media dei prodotti in circolazione.

E ancora: l’audio adattivo bilancia in tempo reale la cancellazione attiva del rumore, mentre la modalità Trasparenza offre sempre la migliore esperienza d’ascolto. Qualora intraprendi una conversazione mentre stai ascoltando musica, grazie alla funzione "Rilevamento conversazione" gli auricolari di Apple abbassano in automatico il volume. Il controllo touch è comunque agevole: per modulare l’audio, fare switch tra i brani o rispondere alle chiamate sarò molto semplice: basta sfiorare, toccare e tenere premuto lo stelo delle cuffiette. Anche la comunicazione con Siri è davvero eccezionale: non dovrai più comandarlo a voce, ma basterà annuire o scuotere la testa per dire sì o no. Il che è molto comodo per rispondere alle chiamate o ascoltare una notifica mentre sei alla guida o hai le mani occupate.

Grazie alla certificazione IP54, gli auricolari AirPods Pro 2 di Apple sono resistenti ad acqua, polvere o sudore. Si ricaricano velocemente senza fili grazie alla custodia MagSafe, anch’essa resistente ad acqua e polvere. Infine, gli auricolari si adattano all’orecchio grazie alle quattro paia di cuscinetti in silicone (taglie: XS, S, M, L). Cuscinetti che rendono le cuffie utilizzabili tutto il giorno senza alcun fastidio, tenendoli ben saldi all’orecchio per un isolamento acustico efficace. Il rilevamento dinamico della posizione della testa, ti terranno sempre al centro del suono anche in caso di movimenti repentini o continui (ideali quindi per usarli durante l’attività fisica). Compatibilità con l’effetto audio Dolby Atmos, perfetti per ascoltare in modo coinvolgente serie tv o film.

Apple AirPods 2 Pro