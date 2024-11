MacBook Air a prezzo mai visto prima: è l'offerta del giorno

Fonte foto: Apple Newsroom

Ritagliato sulle esigenze di chi ama lavorare in mobilità. A leggere le caratteristiche tecniche del MacBook Air di Apple non si può pensar altro. Leggero, sottile e iper-performante, l’ultrabook della Casa di Cupertino è il computer ideale per chi non vuole avere limitazioni di spazio o tempo.

E non bisogna guardare solamente al peso e allo spessore del PC portatile della Mela Morsicata. Seppur eccezionali, sono solamente due delle tante specifiche tecniche che fanno risaltare il MacBook Air rispetto alla concorrenza. Processore e GPU, schermo e batteria: tutto nell’ultrabook Apple è progettato in modo da dare risposta alle tue esigenze professionali e non solo.

Oggi, poi, è più conveniente che mai. Lo trovi su Amazon a un prezzo mai visto prima e puoi pagarlo anche a rate senza spese aggiuntive: interessi 0 e nessuna spesa di istruttoria.

MacBook Air 2022 Mezzanotte

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione come questa non si era mai vista prima, sul MacBook Air del 2022. L’ultrabook della Casa di Cupertino non solo è disponibile al prezzo più basso di sempre, ma può essere anche acquistato a rate senza costi aggiuntivi (nessun interesse e nessuna spesa per l’istruttoria).

Il MacBook Air 2022 è disponibile con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Compradolo adesso lo paghi 851,99 euro anziché 1.129,00 euro: un risparmio di ben 280 euro rispetto allo stesso listino Apple.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. Optando per questa modalità di pagamento, il MacBook Air 2022 costa 170,40 euro al mese per 5 mesi. Una promozione troppo conveniente per lasciarsela scappare.

MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Le informazioni che balzano maggiormente all’occhio sono ovviamente spessore e peso. Con un’altezza di 1,13 centimetri e un peso di 1,24 kilogrammi, il MacBook Air è un vero e proprio peso piuma, anche nella categoria degli ultrabook. Ma questa non è che la proverbiale punta dell’iceberg. L’intera scheda tecnica del MacBook Air è un vero e proprio prodigio di tecnologia.

Il Display Liquid Retina da 13,6 pollici (risoluzione 2560×1664 pixel, con una densità di 224 ppi) ha caratteristiche da primo della classe. L’ampia gamma cromatica P3 permette di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori, per immagini vivide e realistiche come quelle di un TV di fascia alta. Il supporto alla tecnologia True Tone permette di attare luminosità e tono di colore alla luce circostante: potrai così utilizzarlo anche all’aria aperta, esposto direttamente alla luce del sole, senza avere problemi di alcun genere.

All’interno del guscio in alluminio riciclato trova spazio il chip Apple M2. Progettato dagli stessi tecnici di Cupertino, è dotato di una CPU 8-Core, una GPU 8-Core e un Neural Engine 16-Core grazie ai quali sarà possibile macinare applicativi di ogni genere – programmi di fotoritocco e programmi di montaggio video inclusi – e complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico senza che le prestazioni ne risentano.

La batteria, infine, garantisce fino a 18 ore di utilizzo continutativo. Insomma, potrai portarlo sempre in giro con te e lavorare ovunque ti trovi senza che tu debba preoccuparti di trovare una presa di corrente nelle vicinanze.

