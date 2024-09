MacBook Air a prezzo mai visto prima su Amazon: sconto senza precedenti

Fonte foto: Apple

Per chi lavora in mobilità (per necessità o scelta fa poca differenza) sono ormai diventati indispensabili. Avere un ultrabook (ossia, un computer compatto e leggero) permette di lavorare ovunque ci si trovi, senza che ci sia bisogno di una presa della corrente o una connessione fissa nelle vicinanze.

E nessun dispositivo più del MacBook Air è in grado di rispondere a queste necessità. L’ultrabook Apple, tra i primi a essere stati lanciati sul mercato, è tanto compatto quanto performante: non solo potrai portarlo e utilizzarlo per tutto il giorno ovunque ti trovi, ma non dovrai scendere a compromessi sul fronte della potenza di calcolo e degli utilizzi che puoi farne. Il tutto a un prezzo decisamente speciale: grazie allo sconto top garantito da Amazon puoi risparmiare diverse centinaia di euro. E puoi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

MacBook Air in offerta a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sul MacBook Air di Apple. Come accennato poco più sopra, l’ultrabook della Mela Morsicata può essere acquistato a un prezzo senza precedenti e pagato a tasso zero, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Il MacBook di ultima generazione con display da 13 pollici è scontato del 22% al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon. Comprandolo adesso lo paghi 1.049,00 euro contro i 1.349,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore californiano. I conti sono semplici: ti costa ben 300 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, il MacBook Air 2024 costa 209,80 euro al mese per cinque mesi.

MacBook Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ancora pià compatto e ancora più leggero, senza però dover rinunciare a nulla sul fronte delle performance e della capacità di calcolo. Spesso poco più di un centimetro e pesante poco più di un chilogrammo, il MacBook Air 2024 monta il chip Apple M3. Progettato e realizzato dalla stessa Casa di Cupertino, l’Apple M3 integra una CPU a 8 core e una GPU a 10 core che permettono di eseguire applicativi di ogni genere, anche i più esigenti (come i software di fotoritocco e quelli per il montaggio video). A supporto troviamo 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione su supporto SSD.

Il Display Liquid Retina da 13,6 pollici e risoluzione nativa 2560×1664 pixel, poi, è perfetto tanto per lavorare quanto per leggere messaggi, posta elettronica o documenti elettronici. Il pannello LED è caratterizzato da un’ampia gamma dinamica ed è in grado di visualizzare oltre un miliardo di sfumature di colori. Le immagini saranno realistiche e dettagliate come mai prima d’ora.

Sul fronte dell’autonomia, poi, il MacBook Air ha davvero poco da invidiare a qualunque altro computer portatile disponibile sul mercato. Potrai utilizzarlo fino a 18 ore senza avere necessità di collegarlo a una presa di corrente. Insomma, sarai libero di utilizzarlo ovunque vorrai, anche in spiaggia, in montagna o nel bel mezzo di un bosco.

