MacBook Air a prezzo mai visto: l'offerta di oggi su Amazon è senza precedenti

Il portatile della Mela Morsicato è progettato per essere portato ovunque: leggero, compatto e con una batteria praticamente infinita. Lo sconto di oggi su Amazon fa crollare il prezzo.

Fonte foto: Apple

È proprio il caso di dirlo: il MacBook Air è un laptop a misura delle tue necessità e delle tue aspettative. L’ultrabook della Casa di Cupertino, infatti, spicca sulla concorrenza per dimensioni e peso ridotti, caratteristiche che lo rendono perfetto per chi ama lavorare in libertà, senza vincoli di spazio o tempo.

Ma questo non è che la proverbiale punta dell’iceberg. Dietro quelle che sono le sue caratteristiche fisiche (spessore inferiore a 1 cm e peso di poco superiore a 1 kg), si nasconde in dispositivo capace di eseguire applicativi e programmi di qualunque genere, sia di natura professionale sia per il tempo libero. Caratteristiche tecniche di primissimo livello, quelle del MacBook Air, che lo rendono adatto a qualunque tipologia di utilizzo.

E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, l’ultrabook Apple diventa più conveniente che mai. Una promozione che fa scendere il prezzo al minimo e offre il pagamento rateale a tasso 0 in 5 rate. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo al mondo, insomma.

MacBook Air a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamento conveniente, quella disponibile oggi sul MacBook Air del 2022 su Amazon. L’ultrabook della Mela Morsicata non solo è acquistabile al prezzo più basso mai visto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, ma può essere anche pagato a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il MacBook Air 2022 è disponibile, nelle colorazioni Grigio Siderale e Galassia, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore californiano. Comprandolo adesso lo paghi 939,00 euro anziché 1.249,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: oggi ti costa ben 310 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale senza spese aggiuntive (niente interessi e nessuna spesa di istruttoria). In questo caso, il MacBook Air 2022 costa 187,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un campione di portabilità, ma non solo. Al peso ridotto all’osso e alle dimensioni compattissime, infatti, il MacBook Air abbina una scheda tecnica di tutto rispetto. Un laptop con il quale è possibile lavorare, divertirsi e passare il proprio tempo libero in maniera spensierata e senza preoccupazioni di alcun genere.

Dentro al guscio in alluminio trova spazio il chip Apple M2, un processore di ultima generazione composto da una CPU 8-Core e una GPU 10-Core capaci di eseguire anche i programmi e gli applicativi più esigenti. Potrai modificare foto, montare video e registrare musica o podcast senza che le prestazioni ne risentano minimamente.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici fa il resto. Ampio e luminoso, è caratterizzato da un’ampia gamma cromatica e da una luminosità di 500 Nits. Ciò vuol dire che potrai utilizzarlo anche all’aria aperta, esposto alla luce diretta del sole, e continuare ad avere un’ottima visibilità.

La batteria a lunga durata, infine, ti permette di lavorare ovunque ti trovi, senza avere la necessità di dover avere una presa di corrente a portata di cavo. A piena carica, infatti, la batteria del MacBook Air 2022 garantisce fino a 18 ore di utilizzo. Insomma, una sorta di highlander dell’informatica.

