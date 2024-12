MacBook Air a prezzo stracciato: va comprato subito

L'ultrabook della Mela Morsicata è disponibile al prezzo più basso di sempre. Leggero e compatto, è perfetto per chi ama lavorare in mobilità.

Come per un buon vino, la carta d’identità non conta. Anzi, per lui gli anni sembrano non passare mai. Così, il MacBook Air lanciato nel 2022 dalla Casa di Cupertino è ancora oggi uno dei migliori ultrabook che si possano trovare in commercio.

E capire il perché non è affatto complesso. Basta scorrere la scheda tecnica del MacBook Air 2022 per accorgersi di avere a che fare con un piccolo portento di tecnologia. Merito principalmente del chip M2 sviluppato dagli stessi ingegneri e tecnici della Mela Morsicata, ma non solo. L’ottimizzazione hardware/software del portatile Apple garantisce un’autonomia decisamente estesa anche quando si utilizzano applicativi piuttosto esigenti dal punto di vista delle performance.

E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il MacBook Air del 2022 è più conveniente che mai. Comprandolo ora risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino.

Offerta senza precedenti per il MacBook Air: sconto e prezzo finale

L’offerta di oggi sul MacBook Air 2022 è di quelle che non capitano troppo spesso. L’ultrabook della Mela Morsicata è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre con lo sconto del 27% sia sulla versione color Grigio Siderale sia su quella color Mezzanotte.

Comprandolo adesso lo paghi 908,99 euro anziché 1.249,00 euro. Il risparmio è considerevole: il MacBook Air 2022 ti costa quasi 350 euro in meno del prezzo consigliato dal produttore californiano.

MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, la scheda tecnica del MacBook Air 2022 è di altissimo livello. Il chip Apple M2, con la sua CPU 8-Core e la GPU 10-Core è in grado di processare anche gli applicativi e gli algoritmi più complessi senza accusare alcun rallentamento. Merito anche dei 16 gigabyte di memoria RAM unificata, grazie ai quali si potranno eseguire contemporaneamente più applicativi e istruzioni.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici ha un’ampia gamma cromatica e mostra oltre 1 miliardo di sfumature di colori, per immagini definite e realistiche come mai prima d’ora. La luminosità fino a 500 Nits garantisce invece un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità esterna: potrai usare l’ultrabook della Mela Morsicata anche esponendolo alla luce diretta del sole senza che l’esperienza d’uso ne esca compromessa.

La batteria, poi, è la più classica delle ciliegine sulla torta. Con un’autonomia fino a 18 ore, infatti, ti permette di lavorare ovunque desideri senza timore di dover avere a portata di cavo una presa di corrente. Potrai così scegliere di lavorare in spiaggia, al parco o in montagna senza troppi patemi d’animo.

