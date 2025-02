MacBook Air a prezzo stracciato: il portatile Apple va comprato subito

Fonte foto: Apple

Leggero come una piuma. O come l’aria, come suggerisce anche il nome. Qualunque sia l’interpretazione, è innegabile che il MacBook Air di Apple spicca rispetto alla concorrenza per le dimensioni compatte e il peso contenutissimo. Il modello del 2022, in particolare, è spesso meno di un centimetro e pesa poco più di 1 kg. Un vero e proprio peso piuma, insomma.

E, nonostante abbia ormai qualche anno "sulle spalle", l’ultrabook della Mela Morsicata non ha poi così tanto da invidiare a modelli lanciati sul mercato più recentemente. Forte di un comparto hardware ancora estremamente performante e di una ottimizzazione hardware/software da primo della classe, non ha difficoltà a processare anche gli algoritmi più esigenti – e i programmi più pesanti – senza rallentamenti o lag di sorta.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, ti costa davvero poco. Comprandolo adesso risparmi centinaia di euro e hai la possibilità di pagarlo a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Una promozione davvero conveniente, come non se ne vedevano da tempo su un prodotto della Casa di Cupertino.

MacBook Air a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Convenienza doppia. Comprando il MacBook Air su Amazon adesso non solo potrai usufruire di uno sconto mai visto prima ma potrai anche scegliere di pagare a rate senza alcun costo aggiuntivo. Ma procediamo con ordine.

Il MacBook Air 2022 è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% al minimo storico. Comprandolo adesso lo paghi 908,99 euro contro i 1.249,00 euro del prezzo consigliato dalla stessa Casa di Cupertino. I conti sono semplici: oggi lo paghi 350 euro in meno rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in cinque rate a tasso zero. In questo modo, il MacBook Air ti costa 181,80 euro al mese per 5 mesi.

MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non solo peso e dimensioni. Oltre a queste caratteristiche "fisiche" che balzano immediatamente all’occhio, il MacBook Air è contraddistinto anche da caratteristiche tecniche degne di nota. La scheda tecnica, d’altronde, non mente. Forte di un display ampio e luminoso (pannello Liquid Retina da 13,6 pollici, caratterizzato da colori vividi e realistici con oltre 1 miliardo di sfumature differenti), l’ultrabook della Mela Morsicata può essere utilizzato nelle occasioni più disparate.

Merito anche di un comparto hardware che non teme alcun paragone. Il processore Apple M2, accompagnato da una RAM da 16 gigabyte e da uno spazio d’archiviazione da 256 gigabyte, è in grado di eseguire anche i programmi più esigenti. Potrai utilizzare il tuo portatile per montare video o modificare foto senza che le prestazioni ne risentano.

La batteria assicura poi fino a 18 ore di autonomia. Potrai così lavorare ovunque vorrai – sul treno, in aereo, al parco o in spiaggia) senza la preoccupazione di dover avere a portata di mano una presa di corrente per ricaricare la batteria. E nel caso ti dovessi ritrovare "a corto" di energia, grazie alla ricarica veloce ti basteranno pochi minuti di ricarica per avere ore di utilizzo supplementari.

