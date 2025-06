Amazon, offerta anticipata Prime day: la friggitrice ad aria a prezzo stracciato

Da oggi trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega con uno sconto del 42% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Moulinex

Se questo è l’antipasto, al Prime Day ci sarà da divertirsi. Facciamo questa introduzione per un motivo molto semplice: da oggi su Amazon trovi le prime offerte anticipate del Prime Day (manca poco meno di due settimane all’inizio di quello ufficiale) e sono molto interessanti. Ad esempio, è disponibile la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico e la paghi quasi la metà. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon ti può assicurare. Un’offerta shock che non devi assolutamente farti sfuggire, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questa friggitrice ad aria Moulinex è pensata per tutta la famiglia. Le dimensioni extra large del cestello ti permettono di cucinare fino a otto persone e puoi scegliere tra otto diverse modalità di cottura. Oltre alle classiche patatine al forno, puoi sbizzarrirti con tantissimi altri piatti: carne, verdure alla griglia e anche i dolci. Inoltre, necessita di pochissimo olio per cibi più sani e croccanti. L’elettrodomestico per la cucina consuma anche molto meno rispetto alle normali friggitrici, con un notevole vantaggio nella bolletta della corrente. Insomma, l’offerta perfetta che non puoi farti scappare.

Moulinex Easy Fry Mega: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta anticipata del Prime Day da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 109,99 euro, con un risparmio netto di 80 euro rispetto a quello di listino. Oltre a essere il minimo storico, è anche il miglior prezzo di tutto il web. Amazon ti offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 22 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per provarla e fare eventualmente il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo elettrodomestico per la cucina.

Moulinex Easy Fry Mega: le caratteristiche tecniche

Una friggitrice extra-large pensata appositamente per te. La Moulinex Easy Fry Mega è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon e il motivo è l’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Le funzioni sono veramente tante e tutte molto utili nella vita di tutti i giorni. La prima caratteristica che balza all’occhio sono le dimensioni extra-large: il cestello è da ben 7,5 litri e permette di cucinare fino a 8 persone. Le dimensioni della friggitrice ad aria, però, non sono esagerate e la puoi posizionare comodamente sulla cucina.

L’elettrodomestico è dotato di ben 8 programmi differenti che ti aiutano a preparare una grande varietà di piatti. Non solo le classiche patatine surgelate o le cotolette, ma anche carne e verdure grigliate, dolci, pesce e tantissimo altro. Puoi anche farti aiutare dall’app My Moulinex che fornisce consigli differenti giorno dopo giorno.

La friggitrice ad aria Moulinex è anche un toccasana per la bolletta della corrente: consuma fino al 65% in meno di elettricità rispetto a un normale elettrodomestico. Ed è anche più veloce nel cuocere. Infine, tutte le parti amovibili possono essere lavate comodamente nella lavastoviglie.

