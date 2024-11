Amazon, questa friggitrice ad aria Ariete è praticamente regalata

La friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Compact è in offerta con uno sconto del 41% e la paghi pochissimo. Perfetta per chi vive da solo o in due, è anche facile da utilizzare.

Una delle migliori offerte della settimana non riguarda uno smartphone, un televisore o una lavastoviglie, bensì uno degli elettrodomestici più desiderati e seguiti dagli utenti in questi ultimi anni. Parliamo della regina della cucina: la friggitrice ad aria e più precisamente della Airy Fryer Compact, modello realizzato da Ariete e perfetto per chi vuole preparare un pranzo veloce o non ha tempo mettere in tavola una cena elaborata. A catturare l’attenzione è soprattutto il prezzo: grazie allo sconto del 41% la paghi meno di 40 euro e fai un super affare. È una delle friggitrici più economiche che puoi trovare su Amazon e solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 600, il che fa capire la bontà del prodotto.

Come si può intuire dal nome, la friggitrice ad aria Ariete ha dimensioni molto compatte e un cestello perfetto per un massimo di due persone. Grazie alle manopole presenti nella parte superiore puoi impostare diverse temperature e scegliere anche tra i vari programmi di cottura. Puoi preparare veramente di tutto, in poco tempo e risparmiando sia sulla bolletta della corrente sia sull’olio utilizzato solitamente. Per cibi più sani e croccanti.

Friggitrice da aria Airy Fryer Compact: prezzo, offerta e sconto

Oggi trovi la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Compact in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 38,68 euro. La paghi veramente poco ed è uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Ti consigliamo di approfittarne subito: negli ultimi giorni sta andando a ruba e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025.

Ariete Airy Fryer Compact: la scheda tecnica

Le dimensioni compatte e la facilità d’utilizzo sono sicuramente due delle caratteristiche che rendono speciale la friggitrice ad aria di Ariete. È pensata appositamente per chi vive da solo o in coppia e vuole preparare dei piatti veloci e sfiziosi. Dalle classiche patate al forno fino a fritti più elaborati, la friggitrice ad aria Airy Fryer Compact permette di cucinare veramente di tutto, senza porti nessun limite.

Grazie alle pratiche manopole presenti nella parte alta, puoi impostare la temperatura fino a un massimo di 200 gradi e scegliere tra diverse modalità di cottura. Infatti, oltre ai classici fritti, puoi anche cucinare e grigliare carne e verdure. Il tutto utilizzando molto meno olio rispetto a un elettrodomestico normale. Così i tuoi piatti saranno anche più salutari.

Tutte le parti amovibili della friggitrice possono essere lavate molto facilmente e riposte all’interno dell’elettrodomestico. Insomma, l’occasione perfetta per acquistare un prodotto utile a un prezzo veramente stracciato.

