Ariete, friggitrice ad aria a metà prezzo: costa pochissimo

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina più ricercato e desiderato degli ultimi anni. Per questo motivo quando si trova una promo eccezionale su un modello con funzionalità avanzate non bisogna far altro che approfittarne subito. Ed è quello che accade oggi per la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer con cestello da 3,5 litri disponibile su Amazon con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo al minimo storico e la paghi solamente poco più di 50 euro.

Si tratta di una friggitrice ad aria completa e versatile. La capienza del cestello è perfetto per una famiglia di 3-4 persone e grazie alle 7 modalità di cottura puoi cucinare di tutto, dalle classiche patatine al forno, fino alla carne e alle verdure grigliate. Utilizzarla è facilissimo e permette anche di risparmiare sulla bolletta della corrente, grazie ai tempi di cottura molto rapidi. Facile anche da pulire con la possibilità di mettere in lavastoviglie le parti amovibili. Un vero affare che non devi farti scappare.

Friggitrice ad aria Ariete

Friggitrice ad aria Ariete: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi su Amazon la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Digital in offerta con una promo speciale. Grazie allo sconto del 48% il prezzo crolla a soli 51,98 euro e risparmi decine di euro. Approfitti del minimo storico e acquisti un elettrodomestico per la cucina utilissimo e di cui non puoi fare a meno.

La friggitrice ad aria di Ariete è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni dell’elettrodomestico. Ma difficilmente resterete delusi.

Friggitrice ad aria Ariete: le caratteristiche tecniche

Dimensioni contenute, design avveniristico, 7 modalità di cottura, pietanze gustose ma prive di grassi, facile da usare e da pulire. Ariete Airy Fryer Digital ha tutto quanto si cerca in una friggitrice ad aria. Questo modello del brand francese, leader del mercato, consente di preparare gustosi contorni e piccole porzioni con un solo cucchiaio di olio. Pesce, carne, patate e altro in modo veloce e salutare. Fino a 7 tipi diversi di pietanze, ciascuna rappresentata da una icona stilizzata sul display, selezionabili con un semplice tocco e la friggitrice ad aria farà il resto, grazie alla modalità di cottura pre-impostata. Possibilità anche di impostare un timer fino a 60 minuti. Temperatura massima di 200° C e 1300W.

Le pietanze finali saranno croccanti fuori e morbide dentro, grazie al sistema di circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello. Inoltre, conterranno fino all’80% di grassi in meno. Il tutto, senza nemmeno disperdere spiacevoli fumi o cattivi odori nell’ambiente. Semplice da utilizzare, grazie al display touch intuitivo posto in alto e subito a portata di mano. Così come comoda è la maniglia centrale che rende semplice estrarre il cestello da 3,5 litri. Le dimensioni ultra compatte lo rendono posizionabile facilmente in cucina

