Samsung, l’asciugatrice smart a un prezzo stracciato: risparmi 800 euro

L’asciugatrice Samsung AI Control Optimal Dry è disponibile in promo con uno sconto del 61% e risparmi più di 800 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Se c’è un elettrodomestico per la casa che sta "riscaldando i motori" in vista dell’arrivo dell’inverno, è sicuramente l’asciugatrice. Con il freddo che avanza, asciugare i panni all’aperto diventerà ben presto impossibile e bisogna sfruttare tutte le opportunità che ci offre la tecnologia. E l’asciugatrice è tra le migliori a disposizione. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia, tutte con caratteristiche e funzionalità molto differenti tra di loro. A catturare la nostra attenzione, però, c’è un modello che su Amazon sta registrando vendite record e il merito è dell’offerta disponibile: grazie allo sconto del 61% risparmi più di 800 euro sul prezzo di listino e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Per acquistarla spedita e venduta direttamente dal sito di e-commerce basta cliccare qui.

L’asciugatrice Samsung AI Control Optimal Dry ha un cestello da 8 chilogrammi e si caratterizza per la presenza dell’intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini e ti propone immediatamente il programma migliore in base alla tipologia di bucato. Il motore è garanzia di affidabilità e durata, che rispecchia in pieno la filosofia del produttore sud-coreano. Anche la manutenzione è molto semplice: il filtro 2 in 1 ti avvisa ogni volta che è necessario svuotarlo. A questo prezzo difficilmente puoi trovare di meglio.

Asciugatrice Samsung

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Asciugatrice Samsung da 8 chilogrammi: prezzo e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da cogliere al volo: non si era mai vista sul sito di e-commerce questa ottima asciugatrice Samsung a un prezzo così basso e vantaggioso. Da oggi la Samsung AI Control Optimal Dry è disponibile in offerta a un prezzo di 529,98 euro, con uno sconto del 61% rispetto a quello consigliato. La paghi molto meno della metà e risparmi più di 800 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 106 euro al mese. La spedizione avviene nel giro di pochissimi giorni.

Asciugatrice Samsung

Asciugatrice Samsung AI Control Optimal Dry: caratteristiche tecniche

È semplicemente una delle migliori asciugatrici per rapporto qualità-prezzo che puoi acquistare oggi sul mercato. Samsung è diventato un punto di riferimento anche nel mondo degli elettrodomestici per la casa e questa asciugatrice ne è la dimostrazione.

Dotata di pompa di calore che la rende più efficiente e di un cestello che può ospitare un bucato fino a 8 chilogrammi, l’asciugatrice Samsung AI Control Optimal Dry fa dell’intelligenza artificiale uno dei suoi punti di forza. L’AI impara dalle tue abitudini e ti consiglia quale programma utilizzare appena inserisci il bucato nel cestello, basandosi anche sulle condizioni meteo esterne. Puoi controllare tramite l’app dello smartphone ogni fase dell’asciugatura e personalizzarla in base alle tue esigenze. Altra funzione molto utile: l’oblò ha l’apertura reversibile e può essere aperto sia da un lato sia dall’altro.

Altro punto di forza è nel motore. La tecnologia Digital Inverter utilizza dei solidi magneti per ottenere risultati migliori in maniera più efficace e silenziosa, consumando anche meno energia rispetto ai motori tradizionali. Non è un caso che l’asciugatrice abbia ottenuto la classe energetica A+++ che garantisce un risparmio cospicuo in bolletta.

Tra i programmi a disposizione hai sia quello rapido da 35 minuti, pensato per chi deve asciugare pochi vestiti (massimo un chilo) nel minor tempo possibile, sia Stiro Facile che elimina la formazione delle pieghe dai tessuti e li puoi indossare una volta terminata l’asciugatura. Anche la manutenzione è molto semplice: grazie al filtro 2 in 1 hai sempre prestazioni eccellenti e ti avvisa lui quando è necessario pulirlo.

Asciugatrice Samsung