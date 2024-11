Prezzo stracciato per l'asciugatrice Samsung: affare del giorno

Fonte foto: Damian Lugowski/iStock

Potrà anche sembrare un’esagerazione, ma non lo è affatto. Le asciugatrici sono tra i grandi elettrodomestici più venduti nel corso di questa Settimana del Black Friday 2024 di Amazon. Merito di sconti assurdi che superano il 60% e che permettono di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

Si prenda ad esempio la Samsung AI Control, asciugatrice tra le più avanzate presenti nel listino del colosso sudcoreano dell’elettronica di consumo e capace di sfruttare l’intelligenza artificiale per garantire capi asciutti alla perfezione e consumi energetici decisamente sotto controllo. Un vero e proprio gioiellino della tecnologia disponibile a prezzo stracciato in occasione del Black Friday 2024.

Allo sconto esagerato, poi, si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza costi aggiuntivi (nessun interesse e niente spese di istruttoria), per una promozione che ha dell’incredibile.

Asciugatrice Samsung 8kg a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sull’asciugatrice Samsung. A uno sconto senza precedenti, come accennato, si aggiunge anche la possibilità del pagamento a rate a tasso 0. Ma procediamo con ordine.

La Samsung AI Control da 8 kg di carico è disponibile in occasione della Settimana del Black Friday 2024 con uno sconto del 60% al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la paghi 539,00 euro anziché 1.349,00 euro, con un risparmio di 810 euro rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, l’asciugatrice Samsung costa 107,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Asciugatrice AI Control scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato inizialmente, l’AI è il vero asso nella manica di questa asciugatrice (d’altronde, lo dice anche il nome). Gli algoritmi di intelligenza artificiale messi a punto dai tecnici del colosso sudcoreano sfruttano i dati raccolti dai sensori all’interno del cestello per calcolare con assoluta precisione i tempi di asciugatura e monitorarli nel corso del programma.

La Samsung AI Control, infatti, misura costantemente il livello di umidità e la temperatura all’interno del cestello e aggiorna di conseguenza il tempo mancante alla fine del programma. In questo modo i consumi sono ottimizzati e la tua bolletta non risentirà dell’utilizzo dell’elettrodomestico. I sensori, inoltre, sono in grado di analizzare la composizione dei capi all’interno, così da non stressare fibre e colori e non rovinare il tuo maglione preferito.

Inoltre, l’asciugatrice impara dalle tue abitudini e ti suggerisce qual è il programma che meglio può adattarsi al carico e alle tue esigenze del momento. Insomma, ti basterà mettere i panni nel cestello e "assecondare" le decisioni dell’elettrodomestico.

