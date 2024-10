Sconto esagerato sull'asciugatrice smart Samsung: oggi è a prezzo mai visto

Fonte foto: Asciugatrice Samsung

Un validissimo aiuto in casa, reso ancora più "intelligente" e utile dall’impiego di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. In questo modo, le asciugatrici Samsung della serie AI Control ti facilitano la vita nella gestione del bucato, evitando errori nella selezione dei programmi e nella durata dei cicli.

Disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre (versione da 8 kg), questa asciugatrice è progettata e realizzata per permetterti di risparmiare tempo, tagliare i consumi di energia elettrica e preservare colori e fibre dei tuoi capi. Oltre a facilitarti la gestione dei lavaggi e della pulizia degli abiti nelle fredde e piovose giornate autunnali e invernali: anche se fuori diluvia, potrai avere capi asciutti in poche ore con un notevole risparmio sulla bolletta.

Prezzo stracciato per l’asciugatrice smart Samsung: offerta imperdibile

La promozione disponibile oggi sull’asciugatrice smart del produttore sudcoreano è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Uno sconto, quello garantito da Amazon, che fa letteralmente crollare il prezzo dell’elettrodomestico, rendendolo più conveniente che mai.

La Samsung AI Control da 8 kg è disponibile con uno sconto del 55% sul listino: comprandola adesso la paghi 603,90 euro. Un risparmio considerevole, rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore: oggi ti costa 750 euro in meno rispetto al prezzo originario di 1.349,00 euro.

Samsung AI Control DV80T5220TT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’intelligenza artificiale al servizio del tuo bucato. L’asciugatrice Samsung in offerta oggi su Amazon sfrutta infatti algoritmi di apprendimento automatico per imparare dalle tue abitudini e permetterti di asciugare i tuoi capi esattamente come piace a te. Una volta messo il bucato all’interno del cestello, infatti, i sensori all’interno lo analizzano e ne riconoscono la composizione, così da suggerirti quale sia il miglior ciclo d’asciugatura a disposizione. Tu non dovrai far altro che accettare il suggerimento e avviarlo: nel giro di qualche ora sarà tutto pronto per essere indossato.

Altri sensori all’interno del cestello, invece, si preoccupano di farti risparmiare energia elettrica e tempo. Grazie alla tecnologia Optimal Dry, infatti, l’asciugatrice è in grado di monitorare costantemente temperatura e livello di umidità dei capi e adattare di consueguenza la durata del ciclo di asciugatura, tagliando sprechi di energia e inutili perdite di tempo.

Grazie alla connettività Wi-Fi potrai monitorare il funzionamento dell’asciugatrice anche quando non sei in casa: potrai avviare il programa o controllarne l’andamento dall’amma SmartThings installata sul tuo telefonino. Inoltre, il sistema Smart Check rileva e riconosce eventuali problemi, fornendoti semplici istruzioni per la risoluzione.

L’innovativo filtro 2 in 1, infine, rende più semplici e veloci le operazioni di manutenzione ordinaria dell’asciugatrice.

