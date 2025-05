Asciugatrice Bosch, prezzo in picchiata: solo oggi costa la metà

Fonte foto: Amazon

Un elettrodomestico che in questi ultimi anni sta prendendo sempre più all’interno delle abitazioni delle famiglie italiane è l’asciugatrice. Con abitazioni dalle dimensioni sempre più contenute e con poco spazio dove stendere il bucato, l’asciugatrice diventa di fondamentale importanza. E come capita spesso in questi casi, la tecnologia ha fatto passi da gigante e oramai anche le asciugatrici sono piene di sensori e offrono un numero di funzioni praticamente sterminato.

Se sei alla ricerca di un’asciugatrice con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Amazon ha la soluzione perfetta per te. Da oggi, infatti, è disponibile la Bosch Serie 6 con cestello da 8 chilogrammi in promo con uno sconto eccezionale del 45% che fa crollare il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 450 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Parliamo di un’asciugatrice che si adatta perfettamente alle tue necessità, essendo dotata di diversi programmi e ognuno con caratteristiche specifiche.

Asciugatrice Bosch Serie 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da non farsi sfuggire. Da oggi l’asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 8 chilogrammi è disponibile su Amazon a un prezzo di 538,98 euro, con uno sconto di ben il 45% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 450 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 107,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti e spediti dal sito di e-commerce, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico è gratuito, mentre per il disimballaggio di quello nuovo basta pagare 6 euro. Per l’installazione della nuova asciugatrice il costo è di 10 euro.

Se l’acquisti oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare a fondo tutte le funzioni.

Asciugatrice Bosch Serie 6: le caratteristiche tecniche

La qualità di questa asciugatrice Bosch è testimoniata dall’avviso presente nella pagina prodotto "I clienti di solito non chiedono il reso per questo articolo". Un elettrodomestico che non tradisce le aspettative e che è dotata di funzioni utili e tanti programmi di asciugatura che si adattano alla tipologia di vestiti.

Ad esempio, la funzione Auto Dry riconosce automaticamente quando il carico ha raggiunto il livello preciso di asciugatura. Puoi scegliere tra diversi programmi di asciugatura, tra cui uno super rapido da 40 minuti ideale per i capi sintetici oppure il programma mezzo carica per ottimizzare i tempi quando il cestello è mezzo vuoto. Inoltre, ha una funzione speciale per i capi in lana: vengono avvolti intorno allo speciale cestello che rimane sospeso all’interno dell’asciugatrice assicurando la massima protezione contro l’infeltrimento e il restringimento delle fibre.

L’asciugatrice Bosch si prende cura anche dell’ambiente. Per asciugare utilizza il gas R290 che ha un basso impatto ambientale e ha ricevuto la classe di efficienza energetica A, così risparmi anche sulla bolletta dell’energia.

