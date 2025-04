Asciugatrice Bosch, prezzo crollato: oggi costa la metà

L'asciugatrice Bosch Serie 6 è in promo con uno sconto del 50% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero.

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più amati e desiderati di questi ultimi anni, soprattutto da parte di chi ha poco spazio per asciugare i vestiti e non può stenderli all’aperto. Se sei alla ricerca di un’asciugatrice con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con tanti programmi tra cui scegliere, la Bosch Serie 6 con cestello da 8 chilogrammi è quella che fa per te. Soprattutto oggi che è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 500 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni di acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce.

L’asciugatrice ha tutto quello di cui hai bisogno. Un cestello capiente che ti permette di asciugare il bucato in poco tempo scegliendo uno dei programmi rapidi che mette a disposizione, funzioni avanzate per avere un livello di asciugatura perfetto e anche un sistema di filtri che cattura la lanugine e che non va a rovinare le componenti interne dell’asciugatrice. Al momento è la più venduta su Amazon e venderla sarebbe un grandissimo errore: approfittane subito.

Asciugatrice Bosch Serie 6: prezzo, offerta e sconto

Super occasione per l’asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 8 chilogrammi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 489,50 euro con uno sconto del 50% che ti fa risparmiare quasi 500 euro quello di listino. Hai a disposizione anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 97,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’asciugatrice è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, in modo da testarla e provarla a fondo.

Come per tutti i grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, anche per questa asciugatrice hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Ad esempio, puoi richiedere il ritiro gratuito del vecchio elettrodomestico, mentre pagando solamente 6 euro puoi chiedere il disimballaggio della nuova asciugatrice. Con una spesa di 10 euro, l’elettrodomestico verrà anche installato.

Asciugatrice Bosch Serie 6: le caratteristiche tecniche

L’asciugatrice ideale per ogni momento dell’anno. Se sei alla ricerca di un’asciugatrice con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con funzionalità avanzate che si prendono cura dei tuoi vestiti, la Bosch Serie 6 con cestello da 8 chilogrammi è quella che fa per te. Oltre a essere facile da installare, l’asciugatrice Bosch è anche semplice da utilizzare, grazie a una consolle dei comandi intuitiva e con tanti programmi e funzionalità a disposizione.

Ad esempio, la funzione Auto Dry riconosce automaticamente quando il carico ha raggiunto il livello di asciugatura desiderato in base alle tue preferenze. Puoi scegliere tra un’asciugatura ideale per la stiratura o un asciutto extra per piegare direttamente i vestiti. I sensori misurano il livello di temperatura e umidità e proteggono il bucato dal surriscaldamento. Ottimo anche il lavoro dei filtri che grazie al sistema EasyClean proteggono l’asciugatrice dalla lanugine in modo che possa lavorare sempre al meglio.

Tra i programmi a disposizione, puoi scegliere anche tra quello rapido che permette in 40 minuti di avere il bucato asciutto (carico ridotto e con capi sintetici in tessuto leggero), oppure il programma a mezzo carico. Non manca, poi, un programma specifico per la lana che salvaguardia la tenuta dei tuoi maglioni e li protegge dall’infeltrimento e dal restringimento delle fibre.

