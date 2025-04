Amazon, questo tablet è da comprare subito: 70% di sconto

Fonte foto: Blackview

Questo ultimo weekend di aprile non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, su Amazon trovi un’offerta veramente speciale su un dispositivo molto ricercato dagli utenti. Parliamo del tablet Blackview Tab60 Pro di ultima generazione con sistema operativo Android 15 e funzionalità di intelligenza artificiale. Un tablet versatile che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento personale, sia per lavorare mentre sei in viaggio. Infatti, acquistando oggi il tablet ricevi anche una tastiera, un mouse e una penna wireless che lo trasformano in un mini-PC, facilitato anche dall’ampio schermo da 10 pollici e dalle potenti prestazioni.

A catturare l’attenzione è soprattutto la straordinaria offerta disponibile oggi su Amazon. Il tablet, infatti, è protagonista di un doppio sconto: in pagina trovi un primo coupon del 50% a cui aggiungere un secondo buono che fa scendere il prezzo di altri 70 euro. Cumulando i due coupon sconto si arriva a un risparmio totale di quasi il 70%. Un’occasione unica per un tablet performante e versatile. Inoltre, come detto, riceverai anche tastiera, mouse e penna wireless, che rendono questa offerta un unicum sui siti di e-commerce. Approfittane subito: le scorte potrebbero terminare molto presto.

Blackview Tab60 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo di questo tablet Blackview è veramente speciale. Oggi è disponibile in promo su Amazon con un doppio sconto e approfitti di un’occasione unica. In pagina trovi un primo coupon sconto del 50% a cui aggiungere un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 70 euro. Il prezzo finale è di soli 129,99 euro, con un risparmio di quasi 300 euro su quello di listino e uno sconto totale che sfiora il 70%. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Nella confezione sono presenti anche utili accessori: tastiera, mouse e penna wireless per utilizzarlo proprio come se fosse un PC.

La disponibilità del tablet è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’acquisto). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo.

Blackview Tab60 Pro: le caratteristiche tecniche

Il Blackview Tab60 Pro è un tablet unico nel suo genere. Versatile, si presta a diversi utilizzi ed è perfetto per la vita di tutti i giorni. Puoi metterlo nello zaino e non preoccuparti del suo peso: è leggero, compatto e occupa poco spazio. Insomma, il tablet perfetto per chi vuole spendere poco.

Per scoprire tutte le potenzialità del tablet bisogna analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. Il Blackview Tab60 Pro si basa su uno schermo immersivo da 10 pollici con una risoluzione elevata. Buona anche la luminosità che lo rende perfetto per vedere film e serie TV mentre sei seduto sul divano, per seguire le lezioni da remoto o per lavorare a documenti e presentazioni. Per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu puoi anche impostare lo schermo su diverse modalità: scura, lettura o notturna. Prestazioni più che decenti grazie al processore octa-core, supportato da 12 gigabyte di RAM e dalla memoria interna da 128 gigabyte, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Non manca una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 5 megapixel da utilizzare per videochiamate di lavoro o per studiare insieme ai propri compagni di Università. Dotato anche di una batteria da 7700mAh che arriva a fine giornata senza troppi problemi e che ti permette di toglierti grosse soddisfazioni. Chiudiamo con qualche info utile. A bordo è presente Android 15 e le funzioni di intelligenza artificiale di Google che ti supportano in ogni momento della giornata. Ad esempio, basta inquadrare un testo in lingua straniera per tradurlo in tempo reale, oppure per scoprire il nome di alberi, pianti e insetti. Infine, trovi già installata la suite per la produttività di WPS.

