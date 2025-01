Blackview, ecco il tablet da comprare oggi: 70% di sconto

Fonte foto: Blackview

Di offerte strane su Amazon se ne incontrano tante durante il giorno, ma quelle in grado di catturare immediatamente l’attenzione si contano sulle dita di una mano. Per questo motivo quando se ne trova una, bisogna approfittarne immediatamente. E oggi è il vostro giorno fortunato: sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile una promo veramente speciale e con uno sconto che supera il 70%. Si tratta dell’offerta disponibile per il Blackview Tab60, tablet lowcost che da oggi trovi a un prezzo stracciato. Il merito è del doppio sconto in pagina: a un primo coupon del 50% puoi applicare un ulteriore sconto di ben 80 euro. Il risultato finale è un risparmio che supera i 200 euro e lo paghi meno di 90 euro. Un vero best-buy da non farsi scappare.

Il Blackview Tab60 è un tablet versatile che abbina al classico utilizzo da divano, anche un ottimo uso in mobilità. Puoi, quindi, si vedere film e serie TV in altissima definizione, sia lavorare mentre sei in viaggio e hai la necessità di avere con te uno strumento più compatto e leggero rispetto al computer. La batteria non è di certo un problema e assicura diverse ore di utilizzo. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un tablet, non puoi farti sfuggire questa offerta.

Blackview Tab60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Blackview Tab60 è il tablet che fa per te. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 89,99 euro, con uno sconto che supera il 70%. Si tratta di un’offerta molto particolare perché si compone di un doppio coupon sconto presente in pagina. Il primo ti fa risparmiare il 50%, mentre con il secondo lo abbassi di ben 80 euro. Il risultato finale è la miglior promo che puoi trovare oggi su Amazon per un tablet.

Il dispositivo è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, i giorni che hai a disposizione sono quattordici, in modo da avere tutto il tempo per provarlo a fondo.

Blackview Tab60: le caratteristiche tecniche

Vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano, giocare alle tue app preferite e lavorare a documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Il Blackview Tab60 è il tablet definitivo per chi vuole spendere poco e ha un budget limitato.

Maneggevole, leggero e anche compatto, nonostante uno schermo da 10 pollici che assicura una buona visione di qualsiasi contenuto. Il tablet supporta anche la funzione Split View che permette di affiancare due diverse app sullo schermo, in modo da facilitare il multitasking. Ad esempio, con una puoi lavorare su un documento, mentre sull’altra parlare su Teams oppure fare delle ricerche sul web. Il processore assicura delle buone prestazioni e supporta qualsiasi app. A supporto anche 12 gigabyte di RAM (tra quella fisica e quella virtuale) e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte). Anche l’audio fa la sua parte grazie agli altoparlanti stereo.

Come detto, il tablet è ottimo per chi ha bisogno di un dispositivo maneggevole e leggero mentre si è in viaggio e per questo motivo è dotato di un comparto fotografico per le videochiamate di lavoro. Concludiamo con un’ottima batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

