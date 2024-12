Amazon, ecco il tablet da regalare a Natale: 70% di sconto

Fonte foto: Blackview

Manca esattamente una settimana a Natale e bisogna affrettarsi con i regali last minute. Se non avete tempo per girare per negozi, la miglior alternativa possibile è acquistarli su Amazon. Sul sito di e-commerce, oltre a trovare la consegna rapida e veloce per tantissimi prodotti differenti, ci sono anche tantissime offerte con sconti veramente interessanti e mai visti prima. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi riguarda il tablet Blackview Tab60, modello lowcost che oggi trovi in offerta con un doppio sconto. Oltre a quello fisso del 53% che trovi in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 60 euro. Il risultato finale è molto semplice: sconto totale del 70% e prezzo crollato verticalmente. Lo paghi poco e fai un super acquisto.

Il Blackview Tab60, infatti, è il classico tablet con cui puoi fare un po’ di tutto. Vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano di casa, oppure lavorare a documenti e presentazioni mentre sei in viaggio e non vuoi portare con te il computer. Schermo da 10 pollici ad alta risoluzione, buon processore e una doppia fotocamera che all’occorrenza puoi utilizzare per fare videochiamate di lavoro. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio: approfittane subito e non te ne pentirai.

Blackview Tab60: prezzo, offerta e sconto Amazon

A guardare la percentuale di sconto può sembrare quasi un’offerta truffa, ma in realtà non è così e lo conferma il fatto che il tablet viene spedito direttamente da Amazon. Da oggi trovi il Blackview Tab60 è disponibile a un prezzo di 99,99 euro con uno sconto totale del 70% rispetto a quello consigliato. Lo sconto si compone di una parte fissa del 53% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 60 euro. Il risparmio totale è di ben 240 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Il tablet è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore e sicuramente in tempo per Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e quindi non devi preoccuparti nel caso in cui devi fare il reso dopo il 25 dicembre.

Blackview Tab60: le caratteristiche tecniche

Un tablet con cui puoi fare veramente di tutto. Uno dei punti forti del Blackview Tab 60, oltre al prezzo stracciato, è la sua versatilità. Puoi vedere film e serie TV mentre sei comodamente seduto sul divano, oppure lavorare a documenti e progetti mentre sei in viaggio. Tutto grazie a uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione e con una luminosità elevata. Ottimo anche il processore che permette di utilizzare tutte le app più famose senza nessun tipo di problema, merito anche dei 6 gigabyte di RAM e dei 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda di memoria esterna.

Interessante anche il comparto fotografico pensato appositamente per le videochiamate. Audio chiaro e immagini nitide per call perfette anche mentre sei in viaggio. E all’occorrenza puoi anche scattare foto mentre sei in giro. Lo smartphone supporta il Wi-Fi 6 che assicura uno streaming senza problemi di buffering e rallentamenti.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno, anche dopo un utilizzo intenso. Insomma, il tablet perfetto da regalare a Natale spendendo poco.

