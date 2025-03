Amazon, questo tablet è da comprare subito: 70% di sconto

Fonte foto: Amazon

Questo mese di marzo non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, torna una delle offerte più amate degli utenti: un prodotto con un doppio sconto che ti fa risparmiare più del 70%. Il protagonista di questa promo è il tablet Blackview Tab60 Pro da pochissimo uscito sul mercato e dotato del sistema operativo Android 15, l’ultimo prodotto dall’azienda di Mountain View. Un tablet che paghi veramente poco, ma che è dotato di componenti di ultima generazione e con cui puoi fare veramente di tutto. Il risparmio totale supera i 300 euro e il merito è dello sconto del 48% presente in pagina a cui poter aggiungere un buono sconto di ben 110 euro.

Il BlackView Tab60 Pro è una nuova versione potenziata di uno dei tablet più venduti del produttore cinese. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: schermo ampio da 10 pollici, perfetto sia per vedere film e serie TV sia per lavorare o per studiare, processore che supporta tutte le principali applicazioni e 128 gigabyte di memoria interna che puoi espandere fino a 2 terabyte utilizzando una scheda TF. Il tablet supporta anche una scheda SIM e si può connettere autonomamente alla rete dati senza il supporto di un dispositivo esterno. Insomma, un tablet completo e che a questo prezzo diventa un vero best-buy.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna aggiungere il coupon sconto di 110 euro presente nella pagina prodotto. Per vedere il prezzo corretto bisogna cliccare qui in basso, aprire la pagina prodotto e applicare il buono sconto.

Blackview Tab60 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Promo da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Blackview Tab60 Pro in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 48% che trovi in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 110 euro. Il prezzo finale è di 119,99 euro, con un risparmio di ben il 72%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il tablet è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre 14 giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Blackview Tab60 Pro: le caratteristiche tecniche

Il tablet Blackview Tab 60 Pro è dotato del sistema operativo Android 15, l’ultima versione dell’OS di Google migliorato ulteriormente dal punto di vista della sicurezza e della fluidità di utilizzo. Multitasking semplificato, estremamente personalizzabile, è stato realizzato su una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Sarai sempre connesso a internet ovunque ti trovi, grazie alla possibilità di aggiungere una scheda SIM e al Wi-Fi. Non manca il tradizionale GPS, ma anche altri sistemi di navigazione satellitare come Glonass, Beidou e Galileo per una navigazione precisa. Non mancano già pre-installati programmi molto utili per il lavoro, come WPS Office, Modalità PC 2.0 e Split View 2.0.

Monta una batteria da 7700mAh che garantisce, per esempio, fino a 432 ore di autonomia in standby o 36 ore di riproduzione musicale. Buona anche la fotocamera: quella posteriore è da 8MP e quella frontale da 5MP, e non manca la presenza della funzione Google Lens. E a proposito di sicurezza, consente il riconoscimento facciale per sbloccare il device anche con un semplice sguardo. Il che lo renderà inaccessibile per i malintenzionati o i semplici curiosi. Buono anche il comparto memoria: il Tablet Blackview Tab60 Pro offre fino a 12GB di RAM (4GB + 8GB di espansione) e una memoria nativa da 128GB espandibile fino a 2TB. Il connubio RAM+ROM lavora di concerto con il processore octa-core, per prestazioni senza rallentamenti anche in caso di multitasking. Presente un display ad alta risoluzione basato sulla tecnologia IPS HD+ da 10,1 pollici, con certificazione Widevine L1 e altoparlanti Dual BOX, che insieme consentono una esperienza audio-video soddisfacente. Importante poi la possibilità di selezionare tra tre diverse opzioni di illuminazione dello schermo in base all’utilizzo e alla luminosità dell’ambiente esterno: modalità scura, modalità lettura e modalità luce notturna.

