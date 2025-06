Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: 70% di sconto

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Solo per pochissimi giorni trovi il talbet Blackview Tab60 Pro in promo con uno sconto speciale del 70% e risparmi quasi 300 euro. Scopri le caratteristiche tecniche.

Fonte foto: Blackview

Per chiudere questo mese di giugno torna in auge su Amazon una delle promo più interessanti degli ultimi mesi: il tablet Blackview Tab60 Pro disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Grazie alla promo lampo di oggi, risparmi quasi 300 euro sul prezzo consigliato e lo sconto totale è del 70%. Il merito è del coupon sconto del 50% a cui aggiungere un ulteriore buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 80 euro. Devi, però, essere velocissimo: il numero di coupon è limitato e l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere molto bene i dispositivi Blackview e le loro qualità. Non hanno nulla da invidiare a quelli di brand molto più blasonati e costano molto meno. Questo tablet, ad esempio, è perfetto sia per vedere film e serie TV, sia per lavorare mentre si è in viaggio. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni, sistema operativo Android che supporta tutte le applicazioni più importanti e una batteria che dura tutto il giorno. Non farti scappare questa opportunità e approfitta subito della promo.

Blackview Tab60 Pro

8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando Dall’all’Amazonti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Blackview Tab60 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta con doppio sconto da non farsi sfuggire. Da oggi il tablet Blackview Tab60 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 129,99 euro, merito della promo speciale disponibile oggi. Infatti, nella pagina prodotto trovi un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e un secondo buono sconto che fa risparmiare altri 80 euro. Il risultato finale è uno sconto del 70% e risparmi quasi 300 euro. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del tablet è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di venti quattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Blackview Tab60 Pro

Blackview Tab60 Pro: le caratteristiche tecniche

Il tablet Blackview Tab 60 Pro è dotato di uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione. Guardare video in streaming sarà un vero piacere, anche grazie ai colori vividi e naturali. A bordo trovi Android 15, ideale per ogni genere di attività e lavorare in multitasking sempre in modo fluido.

Tante tipologie di connessioni a disposizione: Dual 4G LTE SIM, Wi-Fi dual-band 2,4G/5GHz, GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo. Prestazioni eccellenti grazie alla presenza di 24 GB RAM (8 GB RAM + 16 GB di espansione) e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2TB tramite scheda TF. Puoi usarlo ovunque grazie al suo peso ultra leggero e alla sua struttura ultra sottile, ma anche grazie alla batteria da ben 7700 mAh. Tuttavia, puoi anche usarlo a postazione fissa, abbinando mouse e tastiera senza fili. Non manca poi il supporto alle cuffiette per ascoltare musica o guardare contenuti streaming con un audio avvolgente. La penna, sempre in omaggio, consente di usarlo come fosse un foglio da disegno o un taccuino su cui prendere appunti.

Blackview Tab60 Pro