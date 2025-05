Amazon, questo è il tablet da comprare oggi: 70% di sconto

Il Blackview Tab60 Pro è in offerta su Amazon con un doppio sconto e il prezzo crolla al minimo storico. Perfetto per l'intrattenimento e per lavorare mentre sei in viaggio.

Fonte foto: Blackview

Se sei alla ricerca di un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo e disponibile con uno sconto mai visto prima, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile il tablet Blackview Tab60 Pro con un’offerta irripetibile che fa crollare il prezzo. La promo si compone di un doppio sconto: al primo coupon che ti fa risparmiare il 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 70 euro. Il risultato finale è un risparmio netto che sfiora i 300 euro e il tablet lo paghi solamente poco più di cento. Il prezzo non deve trarre in inganno: con questo tablet Blackview puoi fare tantissime cose.

Il merito è della scheda tecnica che si basa su uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione e su un processore che supporta tutte le principali applicazioni. Ma la vera killer application di questo tablet è la presenza nella confezione della tastiera e del mouse Bluetooth che lo trasformano velocemente in un mini PC. Puoi utilizzarlo mentre sei in viaggio per rispondere alle e-mail di lavoro o per lavorare a documenti condivisi con i clienti. Utile anche per gli studenti che hanno bisogno di un dispositivo economico per seguire le lezioni all’Università. Non farti scappare questa offerta: solo per oggi costa pochissimo.

Tablet Blackview Tab60 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il tablet Blackview Tab60 Pro con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Una promo che non si vedeva da un po’ di tempo e che torna prepotentemente sul sito di e-commerce. Da oggi lo paghi solamente 129,99 euro, con un risparmio netto di 170 euro su quello di listino. Il merito è del doppio sconto presente in pagina: al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 70 euro. Devi essere velocissimo, i coupon possono terminare da un momento all’altro.

La disponibilità del tablet è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni garantiti da Amazon.

Blackview Tab60 Pro: le caratteristiche tecniche

Un tablet versatile e pensato per la vita di tutti i giorni. Il Blackview Tab60 Pro è una delle migliori scelte che possiate fare oggi. Un dispositivo con cui poter lavorare, giocare e anche vedere i tuoi film e serie TV preferiti mentre sei sdraiato sul divano.

Per capire le potenzialità di questo tablet basta analizzare la scheda tecnica. Il tablet si basa su uno schermo immersivo da 10 pollici ad alta risoluzione e con una buona luminosità. Supporta anche la certificazione Widevine L1 che garantisce una qualità del video senza pari durante la visione in streaming di film e serie TV. Il processore oca-core non ha problemi a supportare tutte le applicazioni che utilizzi maggiormente, anche grazie ai 12 gigabyte di RAM (4GB + 8 GB virtuali) e ai 128 gigabyte di memoria interna (espandibili fino 2 terabyte con una scheda microSD).

All’occorrenza lo puoi utilizzare anche per le call di lavoro: nella parte frontale trovi una fotocamera da 5 megapixel di buona qualità. Per il lavoro e la produttività, è installato di default la suite WPS, con i programmi per scrivere, modificare presentazioni e fare file Excel. Chiudiamo con la batteria da 7700mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Insomma, un dispositivo molto valido e da oggi a un prezzo stracciato.

