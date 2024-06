Amazon, il prezzo del tablet è crollato: 70% di sconto

Fonte foto: Blackview

Amazon in questi anni ci ha stupito con offerte di volta in volta sempre migliori e che permettono di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino dei prodotti. Con questa promo, però, ha veramente superato ogni limite. Non stiamo esagerando e per capirlo basta cliccare sul banner presente poco in basso e aprire la pagina prodotto. Ma per facilitarvi la vita, ti riassumiamo velocemente la promo disponibile oggi per il Blackview Tab 9, un tablet versatile e con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV, fino al giocare ai tuoi titoli preferiti.

Passiamo all’offerta. Il Blackview Tab 9 è disponibile con un coupon sconto del 50% a cui aggiungere un ulteriore buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Sommando i due sconti, il risparmio totale è di 350 euro, mentre lo sconto raggiunge il 70%. Essendo un prodotto spedito da spedito, c’è la massima garanzia sulla promo e non si tratta di una delle tante truffe che si legge quotidianamente sul web. Approfittane subito, il numero di coupon è limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare i due buoni sconto sulla pagina prodotto di Amazon.

Blackview Tab 9

Blackview Tab 9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno sconto così non lo si vedeva da tempo. Oggi trovi il Blackview Tab 9 in promo a un prezzo di 149,99 euro, con uno sconto totale del 70% che ti fa risparmiare ben 350 euro su quello presente in pagina. Lo sconto è composto da una doppia promo: un primo coupon che ti fa risparmiare il 50% a cui aggiungere un buono che abbassa il prezzo di altri 100 euro. Come capita spesso con questa tipologia di offerte, bisogna essere velocissimi: le scorte potrebbero terminare molto presto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Lo puoi anche provare con calma: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare i due buoni sconto sulla pagina prodotto di Amazon.

Blackview Tab 9

Blackview Tab 9: le caratteristiche tecniche

Molto probabilmente Blackview non ti dirà molto, ma basta sapere che è una delle aziende a maggior crescita in questi ultimi anni e sta aggredendo il mercato italiano con dispositivi di buona/ottima qualità a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo ottimo tablet.

Partiamo dallo schermo. Il Blakcview Tab 9 è dotato di un display da 11 pollici con risoluzione FullHD e che assicura una visione coinvolgente dei contenuti. Supporta anche la tecnologia Widevine L1 pensata appositamente per film e serie TV presenti sulle principali piattaforme di video streaming come Disney+, Amazon Prime Video e Netflix. Le prestazioni sono ottime grazie al potente processore scelto da Blackview supportato da 6GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Se hai bisogno di maggior potenza, puoi sfruttare la memoria virtuale che utilizza lo spazio di archiviazione libero per migliorare le prestazioni.

Un tablet veramente versatile e con cui puoi fare di tutto, dal vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano (a bordo è presente l’ultima versione di Android, quindi è assicurata la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di videostreaming) fino al giocare con i tuoi videogame preferiti, oppure editare documenti di lavoro. Inoltre, puoi anche fare videochiamate di lavoro grazie alla fotocamera frontale da 8 megapixel e ai microfoni integrati.

Non manca una batteria a lunghissima durata che ti accompagna senza problemi per tutto il giorno.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e applicare i due buoni sconto sulla pagina prodotto di Amazon.

Blackview Tab 9