Black Friday Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: sconto del 70%

Il Black Friday è fatto anche di occasioni eccezionali che passano una volta sola e durano pochissime ore. E questa di cui ti parliamo ora è esattamente una di queste promo. Riguarda il Blackview Tab 60, un tablet economico che grazie all’offerta Black Friday di Amazon è disponibile a un prezzo veramente ridicolo, candidandosi a un ruolo importante: essere il tablet da regalare a Natale. Infatti, grazie al doppio sconto presente nella pagina prodotto risparmi più di 200 euro e approfitti di uno sconto che supera il 70%. Un evento rarissimo sul sito di e-commerce che fa capire la straordinarietà dell’offerta.

Il Blackview Tab 60 è un tablet uscito sul mercato da un paio di mesi e dotato di uno schermo ampio da 10 pollici e di un comparto tecnico tutt’altro che da disprezzare. Ottimo per vedere film e serie TV seduti comodamente sul divano o mentre sei in viaggio, si presta anche ad altri utilizzi. Puoi, ad esempio, modificare documenti di lavoro quando non hai il computer con te, oppure giocare alle tue app preferite. Può anche essere il primo dispositivo da regalare a un bambino di 7-10 anni per fare le prime esperienze con il mondo della tecnologia.

N.B. Per vedere il prezzo scontato clicca sul banner qui in basso e applica il doppio coupon sconto.

Blackview Tab60

Blackview Tab 60: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile per il Blackview Tab 60 non è la classica promo che trovi solitamente su Amazon. Si tratta di un’offerta con doppio sconto da applicare direttamente nella pagina prodotto. Cliccando sul banner qui in basso e aprendo la pagina su Amazon, noterai la presenza di un primo buono sconto dal valore di 102 euro e di un secondo coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Applicando entrambi i coupon il prezzo scende a soli 89,99 euro, con un risparmio che supera i 200 euro rispetto ai 319 euro del prezzo consigliato. In questo modo lo sconto raggiunge ben il 70%.

La disponibilità del tablet è immediata e la consegna avviene in tempi record. Per la restituzione gratuita hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e hai la possibilità di provarlo per quasi due mesi oppure di regalarlo per Natale.



Blackview Tab60

Blackview Tab 60: le caratteristiche tecniche

Il tablet perfetto per chi viaggia ed è alla ricerca di un dispositivo leggero e compatto. A fronte di un display da 10 pollici, il Blackview Tab 60 può essere utilizzato comodamente anche nelle situazioni più difficoltose, come quando sei sui mezzi pubblici affollati. Il tablet supporta anche il sistema Widevine L1 che ti permette di vedere con la miglior risoluzione possibile tutte le tue serie TV preferite.

La potenza è di ottimo livello grazie al potente processore che trovi sotto la scocca, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna che puoi espandere fino a 2 terabyte con una scheda esterna. Non manca una fotocamera anteriore e una posteriore da utilizzare all’occorrenza per fare foto e video, o per le videocall di lavoro.

La batteria ha una buona autonomia e lo puoi utilizzare per tutto il giorno senza troppi problemi. Non fatevi scappare questa opportunità per un tablet che paghi veramente poco.



Blackview Tab60