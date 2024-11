Amazon, questo è il tablet da comprare subito: 70% di sconto

Il Blackview Tab 30 è in offerta con uno sconto del 69% e lo paghi veramente poco. Ottimo per vedere film e serie TV, ma anche per lavorare mentre sei in viaggio. Scopri il prezzo.

Su Amazon torna una delle offerte tech che ha riscosso il maggior successo negli ultimi mesi. Parliamo della promo che riguarda il tablet Blackview Tab 30, un dispositivo economico e che si presta a più utilizzi e non solo per vedere film e serie TV seduti comodamente sul divano. Su Amazon è disponibile con uno sconto incredibile del 69% e il prezzo scende al punto più basso di sempre, meno di 80 euro. Un’occasione da non farsi sfuggire per un tablet affidabile e con ottime componenti.

Per capirlo basta scorrere velocemente la scheda tecnica. Schermo da 10 pollici ad alta risoluzione e con una buona luminosità, processore che assicura buone prestazioni e anche una fotocamera da utilizzare all’occorrenza per fare delle videochiamate di lavoro. L’eccezionalità di questo tablet è proprio la sua versatilità e la possibilità di utilizzarlo anche per modificare dei documenti di lavoro e di inviarli velocemente ai propri colleghi. Solitamente queste offerte durano pochissimo tempo e non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Blackview Tab 30: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Blackview Tab 30 è disponibile su Amazon con una promo veramente unica. Il tablet lo trovi con uno sconto del 69% che fa scendere il prezzo a soli 79,99 euro. Un risparmio che sfiora i 200 euro rispetto a quello di listino e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, grazie alla spedizione rapida assicurata dal sito di e-commerce. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi puoi anche decidere di acquistarlo oggi in vista del Natale. Trovare un tablet con le stesse caratteristiche a un prezzo così basso è praticamente impossibile.

Blackview Tab 30: la scheda tecnica

Il prezzo a cui lo troviamo oggi su Amazon potrebbe trarre in inganno sulle qualità del Blackview Tab 30. In realtà si tratta di un tablet che assicura ottime prestazioni e che si presta a diversi utilizzi, e non solo per vedere film e serie TV sul divano. Grazie al sistema operativo Android hai la possibilità di installare un numero di app praticamente infinito, tra cui tutte quelle dedicate alla produttività (a partire dalla suite Office).

Tutto questo è reso possibile da un a scheda tecnica che non teme confronti. A bordo hai un processore che assicura buone prestazioni con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda micro-SD. Grazie allo schermo da 10 pollici puoi vedere tutti i tuoi programmi preferiti e lavorare anche sui documenti di lavoro, grazie alla possibilità di collegare anche una tastiera esterna. Hai a disposizione anche la modalità famiglia pensata per proteggere i più piccoli dai rischi della rete.

Non manca una fotocamera posteriore e una anteriore che all’occorrenza puoi utilizzare per le videochiamate di lavoro. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi.

