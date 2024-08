Amazon, il prezzo del tablet top crolla al minimo: sconto 80%

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il tablet Blackview Tab 30 è in offerta con un doppio sconto e risparmi ben l'80% su quello di listino. Ecco le caratteristiche e come funziona la promo.

Torna su Amazon una delle offerte più sorprendenti degli ultimi mesi e che ha già riscosso grandissimo successo in passato. Parliamo della promo disponibile per il tablet Blackview Tab30 disponibile sul sito di e-commerce con un doppio sconto che fa letteralmente crollare il prezzo. Non si tratta di un’iperbole: lo sconto sfiora l’80%. Il merito è del doppio coupon sconto che trovi in pagina: al primo che ti fa risparmiare il 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 110 euro. Sommando le due promo, si arriva a un prezzo finale inferiore agli 80 euro.

Un prezzo veramente stracciato per un tablet completo sotto ogni punto di vista. Prestazioni sempre al top, schermo da 10 pollici con un’ottima qualità delle immagini e una batteria che non ti delude. Si tratta del classico tablet da divano con cui vedere film e serie TV, ma che all’occorrenza si trasforma anche in un ottimo strumento di lavoro. Grazie alla promo di oggi è uno dei prodotto più venduti su Amazon.

Blackview Tab 30 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta così non la si vede tutti i giorni. Andiamo con ordine. Nella pagina prodotto su Amazon trovi due buoni sconto: il primo del 50%, il secondo da 110 euro. Applicando entrambi i coupon si ottiene un prezzo finale di 79,99 euro invece di 379,99 euro. Il risparmio netto è di 300 euro, mentre lo sconto sfiora l’80%. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record.

Una piccola avvertenza. Come tutte le offerte con coupon sconto, la durata è limitata e potrebbe terminare da un momento all’altro. Il nostro consiglio è di non perdere tempo e di approfittarne immediatamente.

Blackview Tab 30: le caratteristiche tecniche

Un tablet che non delude. Il Blackview Tab 30 è la miglior soluzione che puoi trovare oggi sul web se vuoi comprare un tablet con buone performance e che costa poco. E per capirlo basta leggere la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Il Blackview Tab 30 è dotato di un display da 10,1 pollici con una buona risoluzione che assicura immagini sempre perfette e una visione immersiva di film e serie TV. Presenti anche due modalità per non stancare troppo gli occhi dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono buone grazie al processore presente sotto la scocca e la RAM che può arrivare fino a 6 gigabyte sfruttando lo spazio di archiviazione libero. A proposito: la memoria disponibile è di 64 gigabyte, ma la puoi aumentare fino a 128 gigabyte utilizzando una scheda microSD.

Non mancano delle fotocamere con cui scattare buone foto e all’occorrenza fare delle videochiamate di lavoro. Sono presenti, infatti, anche due altoparlanti a doppia cassa. Dimensioni contenute, peso leggero, perfetto per essere portato sempre con sé. La batteria permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi. Il compagno ideale per vedere film e serie TV, per studiare e per lavorare su documenti e presentazioni.

