Amazon, tablet a prezzo stracciato: 80% di sconto

Oggi trovi il Blackview Tab 11 in offerta con uno sconto dell’80% che ti fa risparmiare più di 500 euro. Caratteristiche ottime, perfetto per vedere film e serie TV.

L’offerta shock del giorno porta un solo nome: Blackview Tab 11. Da oggi trovi il tablet del produttore cinese, in forte ascesa in questi ultimi anni, in offerta con uno sconto e un prezzo mai visto prima. Non si tratta di un’esagerazione, ma basta snocciolare dei semplici numeri. Oggi lo trovi su Amazon con un doppio sconto: al primo che ti fa risparmiare il 50% è possibile aggiungere un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 194 euro. Per un risparmio totale che supera i 500 euro e lo paghi meno di 150 euro.

Un vero best-seller e un prezzo mai visto prima per questo ottimo tablet, che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni per diverse attività. Non solo per vedere film e serie TV quando sei seduto sul divano, ma anche per lavorare mentre sei in viaggio o fare call di lavoro. Un tablet con un prezzo che può trarre in inganno, ma che in realtà non ha nulla da invidiare a dispositivi più costosi e blasonati. A partire da un ottimo schermo da 10,36 pollici con risoluzione 2K, fino a un processore octa-core che assicura prestazioni ottime. Devi, però, essere molto veloce: come tutte le offerte con coupon potrebbe terminare molto presto.

Blackview Tab 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile per il Blackview Tab 11 si compone di un doppio sconto, quindi è necessario spiegarla per bene. Dalla pagina prodotto bisogna prima applicare il coupon che ti fa risparmiare il 50%, poi aggiungere il secondo buono sconto dal valore di 194 euro. In questo modo lo paghi solamente 139,49 euro, con un risparmio netto che supera i 500 euro. Per far capire la bontà dell’offerta, lo sconto totale sfiora l’80%. Un valore che difficilmente trovi per un dispositivo di questo genere. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Ti consigliamo di approfittarne subito, solitamente questa tipologia di promo ha una durata limitatissima.

Blackview Tab 11: le caratteristiche tecniche

Il Blackview Tab 11 sorprende per la sua scheda tecnica equilibrata e per le ottime componenti scelte dal produttore cinese. Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display. Infatti, lo schermo da 10,36 pollici ha una risoluzione 2K che esalta i colori e la definizione delle immagini. La differenza la si nota soprattutto con i film e le serie TV, ma anche mentre giochi alle tue app preferite. Le prestazioni non sono certo un problema grazie al performante processore MediaTek supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna che puoi espandere fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. Il tablet è dotato anche di RAM virtuale: nel momento del bisogno sfrutta lo spazio di archiviazione libero per aumentare le performance.

Passiamo alle funzionalità che si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, utilizzando la modalità PC e collegando una tastiera Bluetooth lo puoi usare proprio come se fosse un notebook. Un’ottima alternativa se vuoi viaggiare leggero senza portare con te un computer aggiuntivo. Oltre a utilizzalo per modificare documenti di lavoro e presentazioni, lo puoi sfruttare per le videocall di lavoro grazie alla fotocamera frontale da 16 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 8.300mAh che ti permette di usare il tablet per tantissime ore, anche mettendolo sotto stress con app pesanti.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario aprire la pagina prodotto e applicare i due coupon disponibili.

