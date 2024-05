Amazon, il prezzo del tablet è crollato: 80% di sconto

Il Blackview Tab 90 è in offerta con un doppio sconto e risparmi più dell'80%: Lo paghi veramente poco e acquisti un dispositivo affidabile e perfetto per l'utilizzo quotidiano. Ecco le caratteristiche

Ci sono dei casi in cui su Amazon vengono lanciate delle offerte talmente straordinarie che sembrano quasi di essere finte. Ma in realtà è tutto vero. E per cominciare al meglio questo weekend vi proponiamo proprio una di queste promo uniche. Riguarda il tablet Blackview Tab 90, modello abbastanza recente in grado di assicurare ottime prestazioni e un utilizzo versatile. Gli aggettivi utilizzati finora non sono esagerati. Il tablet, infatti, è disponibile con un’offerta lampo con doppio sconto che ti fa risparmiare più di 600 euro sul prezzo consigliato. Infatti, oltre allo sconto del 77% presente in pagina, puoi applicare un ulteriore coupon che ti fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Per acquistare direttamente il prodotto da Amazon basta cliccare su questo link.

Questo tablet ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere e che costa così poco, compreso l’aggiornamento al più recente Android 14 che assicura anche nuove funzionalità. Lo schermo è da 11 pollici, processore prestazionale e una batteria che dura tutto il giorno e anche qualcosa in più. Non è solamente il classico tablet da divano, ma lo puoi utilizzare anche per lavoro mentre sei in viaggio. Come tutte le promo a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro, quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

Blackview Tab 90: prezzo, offerta e sconto Amazon

È semplicemente una delle migliori offerte di questo fine settimana. Da oggi, infatti, trovi il tablet Blackview Tab 90 a un prezzo di 109,99 euro, con un doppio sconto da urlo. In pagina è disponibile uno sconto fisso del 77% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare alti 50 euro (lo devi applicare manualmente una volta aperta la pagina prodotto su Amazon – basta cliccare qui). Il tablet è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come tutte le offerte a tempo ha una scadenza brevissima, quindi devi essere molto veloce nell’approfittarne.

Blackview Tab 90: le caratteristiche tecniche

Se stavi aspettando il giusto dispositivo e la giusta offerta per acquistare il nuovo tablet, questa è quella che fa per te. Il Blackview Tab 90 è un dispositivo in grado di coniugare diversi aspetti e si adatta a qualsiasi utilizzo grazie a una scheda tecnica molto equilibrata.

Lo si intuisce facilmente, già dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: lo schermo. Il display del Blackview Tab 90 è da 11 pollici con una risoluzione elevata e un’ottima luminosità. Inoltre, ha anche una funzione che protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu e una dedicata alla visione quando c’è poca luce. Il processore che trovi sotto la scocca è affidabile e supporta qualsiasi tipologia di app, anche quelle più pesanti. Inoltre, è pensato appositamente per la produttività e lo puoi usare per modificare e creare presentazioni e documenti di lavoro. Il tutto è supportato da 16 gigabyte di RAM (compresa quella virtuale) e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una memoria esterna.

Le ottime caratteristiche non si fermano qui. Infatti, il tablet è dotato anche di un buon impianto audio che fa la differenza soprattutto quando vedi film e serie TV. Buono anche il comparto fotografico, con una fotocamera frontale da 8 megapixel dedicata alle call di lavoro e un sensore da 13 megapixel con Google Lens per ricerche veloci e rapide.

Per concludere una super batteria da 8200 mAh che ti assicura un’autonomia prolungata per tutto il giorno.

