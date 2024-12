Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: sconto dell'80%

Fonte foto: Blackview

Alcune volte Amazon ci sorprende con delle offerte che possono sembrare degli errore o delle truffe, ma che in realtà sono vere e permettono di approfittare di sconti mai visti prima. È il caso, ad esempio, del tablet Blackview Tab 90 che troviamo oggi in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 77%. Avete letto bene, 77%. Non si tratta di un errore, ma è il frutto di un doppio sconto presente in pagina che permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo consigliato. Nella pagina prodotto, infatti, puoi sommare un primo sconto che fa scendere il prezzo di 198 euro e poi un successivo buono sconto che ti fa risparmiare un altro 40%. La somma delle due promozioni fa arrivare a uno sconto totale del 77%.

Il Blackview Tab 90 è un dispositivo con cui puoi fare un po’ di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei seduto comodamente sul divano, fino al lavorare a documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Il merito è della buona scheda tecnica e dello schermo che raggiunge una diagonale di ben 11 pollici. Inoltre, è anche il tablet perfetto da regalare a Natale a bambini e adolescenti che vogliono fare le loro prime esperienza con il mondo della tecnologia. A questo prezzo è un super affare e hai la possibilità di fare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025.

Blackview Tab 90: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Blackview Tab 90 in offerta su Amazon a un prezzo di 119,99 euro, con uno sconto totale di ben il 77% (il prezzo consigliato è di 529,99 euro). Come si può intuire dai numeri, il risparmio supera i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Il prezzo finale è il frutto di un doppio sconto presente in pagina: un primo buono che ti fa risparmiare 198 euro e poi un codice sconto che fa abbassare il prezzo del 40%.

La disponibilità del tablet è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Cosa vuol dire? Che lo puoi acquistare oggi e regalarlo per Natale senza nessun timore.

Blackview Tab 90: le caratteristiche tecniche

Trovare oggi un tablet con un rapporto qualità-prezzo migliore del Blackview Tab 90 non è semplice. Parliamo di un dispositivo molto equilibrato e con il quale puoi fare veramente un po’ di tutto, dal vedere semplicemente film e serie TV fino al lavorare mentre sei in viaggio. Questa versatilità lo rende perfetto sia per i bambini/adolescenti, sia per gli adulti che cercano un dispositivo portatile che sia più leggero e comodo da portare in giro rispetto a un computer portatile.

La scheda tecnica del Blackview Tab 90 si caratterizza per uno schermo ampio da 11 pollici con refresh rate elevato che fa la differenza soprattutto con i videogame e le app social. Buona potenza anche grazie ai 12 gigabyte di RAM supportati da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Interessante il comparto fotografico che si impreziosisce di una fotocamera anteriore e di una fotocamera posteriore che all’occorrenza puoi usare per le videochiamate di lavoro. Sempre per il mondo del lavoro trovi preinstallata una suite con tutti i programmi più utilizzati in ufficio.

La batteria assicura una buona autonomia e si ricarica anche abbastanza velocemente. Non manca il supporto a Google Lens che ti permette di tradurre velocemente scritte e inserzioni pubblicitarie che vedi in giro.

