Amazon, crolla il prezzo del tablet: 80% di sconto

Fonte foto: Blackview

Di tanto in tanto Amazon ci fa dei regali che bisogna cogliere al volo e che per quanto sono straordinari sembrano degli errori di prezzo. Ma in realtà non lo sono, anzi. Ed oggi è uno di quei giorni fortunati in cui bisogna essere veloci nell’approfittare immediatamente di questi regali, prima che finiscano. Stiamo parlando della promo eccezionale disponibile per il Blackview Tab 11, tablet da divano, ma non solo, disponibile oggi su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Infatti, nella pagina prodotto trovi due coupon: il primo fa scendere il prezzo del 50%, il secondo di ben 202 euro. Il risparmio totale supera i 550 euro. Può sembrare irreale, ma l’offerta è composta realmente in questo modo: per avere certezza basta cliccare sul banner presente poco più in basso e accedere alla pagina prodotto su Amazon.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Il Blackview Tab 11 non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più blasonati e costosi. Dotato di un’ottima scheda tecnica, permette di fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV in altissima definizione (lo schermo da 10,36 pollici ha una risoluzione 2K), fino al lavorare a documenti di lavoro mentre sei in viaggio. Inoltre, la fotocamera frontale da 16 megapixel è la soluzione ideale per videochiamate di lavoro. E per concludere la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Chiedere di più a un tablet che costa così poco è veramente difficile.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner, accedere alla pagina prodotto e applicare i due coupon sconto disponibili.

Tablet Blackview Tab 11

Tablet Blackview Tab 11

Blackview Tab 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che va spiegata in maniera dettagliata. La promo disponibile su Amazon per il Blackview Tab 11 si compone di un doppio coupon sconto da applicare direttamente nella pagina prodotto. Il primo fa scendere il prezzo in pagina del 50%, mentre il secondo ti fa risparmiare ben 202 euro. Cumulando i due buoni sconti, si va a comporre il prezzo finale: 147,99 euro, con uno sconto totale del 78% e risparmi più di 550 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi solo in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da indicazioni del sito di e-commerce.

Tablet Blackview Tab 11

Tablet Blackview Tab 11

Blackview Tab 11: le caratteristiche tecniche

Lavoro, studio, divertimento e giochi. Con il Blackview Tab 11 puoi fare veramente di tutto e il merito è di una scheda tecnica equilibrata e migliore rispetto a tanti dispositivi presenti sul mercato che costano anche molto di più. Andiamo con ordine e vediamo le singole componenti tecniche.

Partiamo dall‘ampio schermo da 10,36 pollici con risoluzione 2K che lo rende perfetto per vedere film e serie TV con la miglior risoluzione possibile. Un piacere per la vista, ma anche per la produttività. Inoltre, puoi scegliere tra diverse modalità di visione per non affaticare troppo gli occhi. Ottimo anche il processore MediaTek che ti permette di fare di tutto, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD. La RAM può essere aumentata grazie alla RAM Virtuale che sfrutta lo spazio libero della memoria per assicurare maggior potenza con le app più complicate.

Come detto, il tablet è veramente versatile e lo dimostra il fatto che nella parte frontale è presente una fotocamera da 16 megapixel perfetta per fare le videochiamate. A bordo trovi installato la suite WPS per la produttività per lavorare su tutti i tuoi progetti senza problemi. All’occorrenza si trasforma anche in un mini-PC: basta associare una tastiera e un mouse Bluetooth.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Insomma, un tablet veramente completo e con pochi eguali sul mercato, soprattutto al prezzo cui lo trovi oggi.

Tablet Blackview Tab 11

Tablet Blackview Tab 11