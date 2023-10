Fonte foto: Bowers & Wilkins

Novità in arrivo in casa Bowers & Wilkins: l’azienda inglese, attiva dal 1966 nel mercato consumer e professionale degli altoparlanti, ha appena annunciato il debutto di una nuova colorazione delle cuffie wireless Px8, modello top di gamma del brand. Si tratta della Royal Burgundy, una particolare tonalità di rosso a cui si affiancano inserti in oro, per uno stile elegante e ricercato.

Questa versione va ad affiancarsi alle colorazioni Black e Tan che restano disponibili sul mercato, insieme alle edizioni speciali del modello, la 007 Edition e la McLaren Edition. Le cuffie over ear di fascia alta di Bowers & Wilkins non presentano sostanziali novità dal punto di vista tecnico e anche il prezzo è lo stesso degli altri modelli già presenti sul mercato.

Bowers & Wilkins Px8 Royal Burgundy: caratteristiche tecniche

Le nuove Bowers & Wilkins Px8 Royal Burgundy riprendono tutto il comparto tecnico delle altre versioni delle Px8, rinnovando il design con la nuova colorazione per l’arco e i padiglioni. I bracci e le piastre esterne dei padiglioni, invece, sono realizzati con una finitura color oro lucido. La struttura è in alluminio, giusto compromesso tra resistenza e leggerezza, mentre i cuscinetti in memory foam sono rivestiti in nappa.

Le cuffie di Bowers & Wilkins sono di tipo over-ear e sono dotate di specifiche di fascia alta, con trasduttori full-range in carbonio da 40 mm, un DSP a 24 bit e la possibilità di sfruttare la connettività Bluetooth 5.2 (con codec aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC e SBC). Da notare anche una porta USB-C, utile sia per la ricarica della batteria che per l’uso in modalità cablata, con il cavo USB-C/jack da 3,5 mm incluso nella dotazione.

Le Bowers & Wilkins Px8 hanno un sistema di 6 microfoni con ben 4 microfoni dedicati alla cancellazione attiva del rumore (ANC). Le cuffie pesano 320 grammi e sono dotate di un’autonomia che arriva a 30 ore, con connettività Bluetooth e ANC attivata. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida: con appena 15 minuti di ricarica, infatti, è possibile ottenere fino a 7 ore di autonomia aggiuntiva.

Le Px8 possono essere gestite tramite l’app Bowers & Wilkins Music, disponibile per dispositivi Android e iPhone, che consente l’accesso a vari strumenti per ottimizzare, al massimo, il funzionamento delle cuffie in tutti i contesti di utilizzo.

Bowers & Wilkins Px8 Royal Burgundy: uanto costano

Le nuove cuffie di Bowers & Wilkins saranno acquistabili anche in Italia. La distribuzione della nuova colorazione Royal Burgundy, infatti, inizierà proprio nel corso del mese di ottobre. La commercializzazione non prevede sostanziali novità rispetto alle altre varianti, sia per quanto riguarda ai canali di distribuzione che per il prezzo, confermato a 699 euro.